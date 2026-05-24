Aquidauana se despede de Anália Trindade Dutra

Ao lado do esposo Dr. Fábio Dutra dos Santos, Anália construiu uma trajetória marcada pela dedicação à família, aos estudos e à comunidade a frente do Rotary Club por muitos anos
Arquivo Pessoal
Aquidauana se despediu neste sábado (23) da senhora Analia Trindade Dutra dos Santos, que faleceu em Campo Grande (MS), aos 97 anos. O corpo foi trasladado para Aquidauana, onde ocorreu o velório e o sepultamento no Cemitério Municipal ainda no mesmo dia.
Nascida em 7 de outubro de 1928, dona Analia construiu uma trajetória marcada pela dedicação à família, aos estudos e à comunidade a frente do Rotary Club por muitos anos. Bioquímica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela se casou com o médico Dr. Fábio Dutra dos Santos em 31 de julho de 1954. Juntos, viveram por décadas em Aquidauana, onde formaram família e criaram fortes laços de amizade e convivência.
Do casamento nasceram as filhas Carmen Lúcia Trindade Dutra e Izabel Cristina Dutra Velloso Pimenta. Dona Analia deixa ainda quatro netos: Breno Dutra de Queiroz, Yula Dutra de Queiroz, Bráulio Dutra de Queiroz e Danilo Dutra Velloso Pimenta, além de quatro bisnetos: Beatriz de Queiroz Arruda, Joaquim de Queiroz Arruda, Luiza Guerreiro de Paula Dutra de Queiroz e Cecília de Oliveira de Queiroz.
Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens à senhora Analia, lembrada pelo carinho, pela dedicação à família e pela importante trajetória construída ao longo de quase um século de vida.
Trajetória
Descendente de família tradicional - Trindade, entre eles os irmãos Dr. Rudel Trindade - Prefeito de Aquidauana e Deputado Estadual na década de 90; Dr. Ivan Trindade, advogado e presidente da OAB - secção de Aquidauana, Dona Anália foi uma das beneméritas de Aquidauana com a participante fundação do Clube Feminino.
Aquidauana, mesmo sendo uma pequena cidade, teve dois governadores do Rotary Clube - Dr. Heliophar Serra e Dr. Fábio Dutra. Na ocasião, a primeira-dama do Rotary; esposa do governador Fabio Dutra, foi destaque em sua administração.
Formada em Bioquimica pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), juntamente com o esposo, Dr. Fábio Dutra, criaram o Laboratório de Análises Clínicas de Aquidauana, que permanece até hoje em franca atividade no moderno edifício da rua 7 de setembro. Em homenagem, Dr. Fábio Dutra dos Santos, dá nome do posto de saúde (ESF) na vila Pinheiro, em Aquidauana.
Relembrando a participação do casal Analia e Fábio, a lembrança da recepcção wado e Zita quando o então governador do Rotary Club aceitou a governadoria do Distrito 447 na VIII Conferência em Cuiabá. Presente ainda os casais aquidauanense Victor Macksoud e Lilian e Heliophar Serra e Dirce.
Lima Neto
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