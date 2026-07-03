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Aquidauana se despede de Anizio Pereira Dittmar

Aos 90 anos, ele deixa três filhos, 13 netos, 15 bisnetos e um tataraneto

O Pantaneiro

Publicado em 03/07/2026 às 07:49

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Anizio Pereira Dittmar completaria 91 anos neste mês / Reprodução

Aquidauana se despede de Anizio Pereira Dittmar, que morreu nesta quinta-feira (02), aos 90 anos. Segundo informações apuradas pelo O Pantaneiro, ele vinha tratando um câncer de pulmão.

Na mensagem de despedida divulgada pela família, Anizio é lembrado como um homem com a vida marcada pelo amor, humildade e dedicação. Ele deixa três filhos, 13 netos, 15 bisnetos e um tataraneto. Completaria 91 anos no dia 31 de julho.

Aquidauana se despede de Anizio Pereira Dittmar

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de quem tanto amou e foi amado. Sua luz e seus ensinamentos sempre estarão em nossos corações. Sua vida foi um exemplo de amor, humildade e dedicação. Deixa saudades eternas e boas lembranças em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", diz a nota de pesar.

O velório teve início às 19h desta quinta-feira, na capela da Pax Universal, no bairro Alto. O sepultamento está marcado para as 14h desta sexta-feira (03), no Cemitério Municipal de Aquidauana.

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