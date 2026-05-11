Aquidauana se despede de Babalu, a eterna Rainha da Sapucai

Babalu marcou gerações com sua presença irreverente, alegre e sempre muito animada nos tradicionais rasqueados e bailes de carnaval da região. Dona de um estilo único, ela se tornou praticamente um símbolo das noites aquidauanenses.
Arquivo Pessoal
Morreu neste domingo (10), aos 86 anos, uma das figuras mais conhecidas e emblemáticas das noites de Aquidauana e Anastácio: Babalu. A família, no entanto, acredita que a idade verdadeira fosse ainda maior, já que, antigamente, ela não havia sido registrada ao nascer. O registro civil só foi feito já na fase adulta, pelo marido, para que os dois pudessem oficializar o casamento no papel.
Moradora de Aquidauana, Oliria de Paula Berto, ou Babalu, como era carinhosamente conhecida, marcou gerações com sua presença irreverente, alegre e sempre muito animada nos tradicionais rasqueados e bailes de carnaval da região. Dona de um estilo único, ela se tornou praticamente um símbolo das noites aquidauanenses.
Figura conhecida pelas ruas da cidade, especialmente durante a noite, Babalu chamava atenção pelas maquiagens carregadas, roupas extravagantes e pela simpatia contagiante. Mais do que frequentadora dos bailões, ela era considerada por muitos uma verdadeira “festa ambulante”.
Era presença constante nos antigos clubes e bailes populares que marcaram época em Aquidauana. Por onde passava, distribuía alegria, brincadeiras e boas conversas. Sua presença ajudava a tornar as noites mais vibrantes e inesquecíveis para quem conviveu com ela.
Nos últimos tempos, Babalu já aparecia menos nas festas e eventos, o que muitos amigos perceberam com tristeza. Para frequentadores antigos dos bailões, sua ausência já representava um vazio nas noites da cidade.
Babalu deixa nove filhos, além de netos, bisnetos, familiares e uma enorme legião de amigos conquistados ao longo da vida.
Durante muitos anos morou no bairro Nova Aquidauana, onde construiu fortes amizades e se tornou bastante querida pelos moradores. Há cerca de 12 anos vivia com uma das filhas e neta no Jardim Panorama I, sentido Colônia de Férias.
Com sua partida, Aquidauana e Anastácio se despedem não apenas de uma moradora conhecida, mas de uma personagem popular que ajudou a escrever parte da história cultural e boêmia das duas cidades.
Babalu: desaparece uma das figuras mais emblemáticas nas noites aquidauanenses
Figura conhecida pelas ruas de Aquidauana, notadamente à noite com suas maquiagens mais carregadas, Babalu era uma verdadeira festa ambulante.
Todas as noites, dos finais de semana, com seus trajes exóticos, freuentava animando os bailões da cidade - Sapucai, Capope, Portão Quebrado, Arpa, Risca Faca e outros clubes periféricos.
Mas a alegria e simpatia da Babalu tornava as noites muito mais vibrantes...
As ruas da periferia da cidade viviam mais alegres com a sua presença, com suas roupas, andrajes coloridos, mas que a deixavam uma verdadeira rainha da noite a desfilar pelas ruas.
Todos a respeitavam, desde aos cães aos bêbados mais ousados.Todos abriam alas para ela desfilar nas ruas de Aquidauana.
Ultimamente, andava meio sumida e por isso as noites aquidauanenses perderam o brilho. Babalu desapareceu.
Lima Neto
URGENTE
O bloqueio ocorre nas proximidades do trevo de acesso à UEMS de Aquidauana
FORTES CHUVAS
Nova data da Festa da Farinha ainda não foi confirmada pela Prefeitura, mas evento precisou ser adiado após fortes chuvas que atingiram a região
ESTRAGOS
Com a força da água e o solo encharcado, parte da estrutura do muro não resistiu e veio abaixo, expondo a área interna do cemitério.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS