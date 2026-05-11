Aquidauana se despede de Babalu, a eterna Rainha da Sapucai

Arquivo Pessoal

Morreu neste domingo (10), aos 86 anos, uma das figuras mais conhecidas e emblemáticas das noites de Aquidauana e Anastácio: Babalu. A família, no entanto, acredita que a idade verdadeira fosse ainda maior, já que, antigamente, ela não havia sido registrada ao nascer. O registro civil só foi feito já na fase adulta, pelo marido, para que os dois pudessem oficializar o casamento no papel.

Moradora de Aquidauana, Oliria de Paula Berto, ou Babalu, como era carinhosamente conhecida, marcou gerações com sua presença irreverente, alegre e sempre muito animada nos tradicionais rasqueados e bailes de carnaval da região. Dona de um estilo único, ela se tornou praticamente um símbolo das noites aquidauanenses.

Figura conhecida pelas ruas da cidade, especialmente durante a noite, Babalu chamava atenção pelas maquiagens carregadas, roupas extravagantes e pela simpatia contagiante. Mais do que frequentadora dos bailões, ela era considerada por muitos uma verdadeira “festa ambulante”.

Era presença constante nos antigos clubes e bailes populares que marcaram época em Aquidauana. Por onde passava, distribuía alegria, brincadeiras e boas conversas. Sua presença ajudava a tornar as noites mais vibrantes e inesquecíveis para quem conviveu com ela.

Nos últimos tempos, Babalu já aparecia menos nas festas e eventos, o que muitos amigos perceberam com tristeza. Para frequentadores antigos dos bailões, sua ausência já representava um vazio nas noites da cidade.

Babalu deixa nove filhos, além de netos, bisnetos, familiares e uma enorme legião de amigos conquistados ao longo da vida.

Durante muitos anos morou no bairro Nova Aquidauana, onde construiu fortes amizades e se tornou bastante querida pelos moradores. Há cerca de 12 anos vivia com uma das filhas e neta no Jardim Panorama I, sentido Colônia de Férias.

Com sua partida, Aquidauana e Anastácio se despedem não apenas de uma moradora conhecida, mas de uma personagem popular que ajudou a escrever parte da história cultural e boêmia das duas cidades.