Aquidauana se despede de Carmen Fernandes

Morreu nesta terça-feira (24), em Aquidauana, Carmem Fernandes, aos 83 anos. Ela estava internada havia 23 dias no Hospital Regional da cidade, em decorrência de complicações causadas por pneumonia.



Moradora da Rua Sete de Setembro, no bairro Guanandy, Carmem era conhecida pela participação ativa em eventos culturais e comunitários. Integrante do grupo da melhor idade Arara Azul, ela era presença constante em festividades como desfiles cívicos, festas populares e encontros sociais do município.



Mãe de coração de Kelly e Aníbal, e avó de coração de Maria Victoria, Carmem deixa um legado de amizades e afeto. O velório ocorre nesta terça-feira, a partir das 11h, na Pax Universal de Aquidauana. O sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Municipal.



Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, Edmilson Fernandes Leite, genro de coração, destacou a presença marcante de Carmem na vida da comunidade.



"Ela era muito querida em Aquidauana, uma pessoa conhecida, comunicativa, que gostava de participar dos eventos da cidade. Tinha respeito e carinho por todos. Frequentava o Mercado Princesa há mais de 35 anos, desde sua fundação. O pessoal ficou muito sentido", relatou.



Carmem foi criada desde pequena pela família de sua enteada e, ao longo da vida, construiu laços sólidos de afeto. Segundo Edmilson, ela era considerada uma segunda mãe para sua esposa e recebida com carinho como parte da família.



A comunidade aquidauanense se despede de uma figura conhecida e respeitada, cuja história permanece nas lembranças e no convívio dos que com ela partilharam a vida.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!