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Luto na advocacia

Aquidauana se despede de dois advogados em menos de duas semanas

Marcelo Ramsdorf de Almeida e Luiz Eduardo de Arruda tinham quase a mesma idade; OAB/MS divulga nota de pesar

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/08/2026 às 07:46

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Marcelo Ramsdorf de Almeida, de 54 anos, e Luiz Eduardo de Arruda, de 53 anos / Reprodução/O Pantaneiro

A advocacia de Aquidauana perdeu dois profissionais conhecidos e respeitados em um intervalo de menos de duas semanas. Marcelo Ramsdorf de Almeida, de 54 anos, morreu no dia 02 de agosto, após sofrer um infarto em casa, e Luiz Eduardo de Arruda, de 53, faleceu na manhã desta quinta-feira (13), em Campo Grande, em decorrência de um derrame.

As duas mortes provocaram comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão, especialmente pela proximidade entre as idades e pelo vínculo dos dois advogados com a comunidade jurídica de Aquidauana.

Luiz Eduardo morreu no Hospital Cassems, em Campo Grande, onde estava internado. Com uma trajetória de 28 anos na advocacia, segundo a OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul), ele era natural de Aquidauana e construiu a carreira profissional no município.

Além da atuação como advogado, Luiz Eduardo teve uma trajetória de mais de uma década ligada à Câmara Municipal de Aquidauana. Ao longo desse período, exerceu diferentes funções e participou de gestões da presidência do Legislativo, tendo atuado, ainda, como assessor jurídico da Casa de Leis.

A Câmara Municipal também divulgou nota de pesar pela morte do ex-servidor. Luiz Eduardo deixa a esposa e dois filhos.

A reportagem de O Pantaneiro apurou que o corpo já foi transladado para Aquidauana e será velado a partir das 08h desta sexta-feira (14), na capela da Pax Universal, no bairro Alto. O sepultamento está previsto para as 15h30.

Nota da OAB/MS

Diante da morte do advogado, a OAB/MS também publicou uma nota de pesar, destacando a trajetória profissional construída por Luiz Eduardo no município.

“A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) manifesta, com profundo pesar, o falecimento do Advogado Luiz Eduardo de Arruda.

Natural de Aquidauana, Luiz Eduardo atuava na advocacia há 28 anos e construiu sua trajetória profissional no município, onde também exerceu a função de assessor jurídico da Câmara Municipal.

Neste momento de dor, a OAB/MS se solidariza com os familiares, amigos e colegas de profissão, rogando a Deus que conforte o coração de todos.

O velório ocorrerá na Capela da Pax Universal, em Aquidauana.”

Morte de Marcelo também causou comoção

Poucos dias antes, em 02 de agosto, Aquidauana havia perdido outro advogado com atuação consolidada no município. Marcelo Ramsdorf de Almeida morreu na manhã de um domingo, após sofrer um infarto enquanto estava em sua residência.

Natural de Dourados, Marcelo exercia a advocacia há cerca de 30 anos e construiu sua carreira em Aquidauana, onde se tornou um profissional conhecido no meio jurídico e junto à comunidade.

Ele deixou duas filhas, a mãe e duas irmãs. Na ocasião, a morte também provocou manifestações de pesar da OAB/MS.

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