29 de Dezembro de 2025 • 22:55

Luto

Aquidauana se despede de Dona Noelia, ex-proprietária da Churrascaria Princesa do Sul

Figura muito querida na cidade, Dona Noelia deixa um legado marcado pelo trabalho, pela fé e pelo serviço à comunidade.

Redação

Publicado em 29/12/2025 às 18:15

Aquidauana amanheceu em luto com a notícia do falecimento de Dona Noelia, ex-proprietária da tradicional Churrascaria Princesa do Sul, ocorrido nesta segunda-feira, 29 de dezembro, em decorrência de complicações de saúde. Figura muito querida na cidade, Dona Noelia deixa um legado marcado pelo trabalho, pela fé e pelo serviço à comunidade.

Além de sua atuação no setor comercial, onde ajudou a construir a história da Churrascaria Princesa do Sul — referência para moradores e visitantes — Dona Noelia era reconhecida por sua profunda devoção religiosa. Ministra da Eucaristia, ela servia com zelo e dedicação no altar da Paróquia Imaculada Conceição, onde conquistou o respeito e a admiração dos fiéis pelo testemunho de fé e compromisso cristão.

A notícia de sua partida gerou comoção entre familiares, amigos, clientes e membros da comunidade paroquial, que destacam sua simplicidade, generosidade e disposição constante em servir ao próximo.

O velório está sendo realizado na Pax Universal de Aquidauana, onde familiares recebem as últimas homenagens. O sepultamento está programado para a manhã desta terça-feira, dia 30, às 09:00 no Cemitério Municipal. Ela deixa o esposo Ademio, dois filhos, nora, genro e netos.

Neste momento de dor, Aquidauana se une em solidariedade à família, recordando com gratidão a trajetória de Dona Noelia e sua importante contribuição para a vida social, econômica e religiosa do município.

