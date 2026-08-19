Aquidauana se despede de Edenir Souza Netto, ex-jogador e bombeiro

Edenir de Arruda Souza Netto, conhecido em Aquidauana por sua trajetória ligada ao futebol e ao Corpo de Bombeiros / Arquivo pessoal/Cedida ao O Pantaneiro

Aquidauana se despede de Edenir de Arruda Souza Netto, conhecido na cidade por sua trajetória ligada ao futebol e ao Corpo de Bombeiros. Ele morreu nesta terça-feira (18), após um período de tratamento contra um câncer.

Segundo o irmão, Lídio, Edenir enfrentava a doença havia cerca de quatro ou cinco meses. Ele passou por uma cirurgia na segunda-feira (17), mas não resistiu às complicações do quadro.

Antes de seguir carreira no serviço público, Edenir construiu uma história no futebol. Durante os anos 1980, vestiu a camisa do Esporte Clube Aquidauana por um longo período, permanecendo ligado ao esporte e sendo lembrado por sua participação no esporte bretão do município.

Além dos campos, também dedicou grande parte da vida ao Corpo de Bombeiros, onde atuou durante muitos anos em Aquidauana. Já na reserva remunerada, manteve os vínculos construídos ao longo de sua trajetória profissional e com a comunidade.

Edenir também fazia parte de uma família bastante conhecida em Aquidauana, marcada pela presença de militares. Ele era tio de Douglas e Diego, mantendo laços familiares e afetivos com pessoas conhecidas na cidade.

Esporte Clube Aquidauana - 1986

Em pé- Miguelzinho/Hamilton/Beto Gaúcho (in memorian)/Flávio/Edenir (in memorian)/Betinho. Agachados- Tite/Nenê/Aguinaldo/Dino/Rose

Velório e sepultamento

O velório de Edenir começou às 21h desta terça-feira (18), na Capela Pax União, localizada na Rua Maracaju, nº 29, no Centro de Sidrolândia.

O sepultamento está marcado para as 11h30 desta quarta-feira (19), no Cemitério Jardim da Paz, situado na BR-060, km 02, em Sidrolândia.

A morte de Edenir deixa familiares, amigos, colegas de farda e pessoas ligadas ao futebol aquidauanense enlutados. Para quem conviveu com ele, fica a lembrança de uma trajetória construída entre o esporte, o serviço público e os laços mantidos com a comunidade de Aquidauana.