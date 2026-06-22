Aquidauana se despede de Edo de Souza Queiroz, profissional dedicado à saúde pública

Edo de Souza Queiroz morreu nesta segunda-feira / Divulgação

Aquidauana se despede, nesta segunda-feira (22), de Edo de Souza Queiroz. Ele tinha 80 anos e era bastante conhecido e respeitado na cidade, onde construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público, especialmente na área da saúde.

Nascido em 25 de novembro de 1945, Edo dedicou grande parte de sua vida profissional ao atendimento da população aquidauanense, atuando no Laboratório Municipal. Durante os anos de trabalho, contribuiu de forma significativa para o fortalecimento dos serviços de saúde oferecidos no município, sendo reconhecido pelo comprometimento, responsabilidade e profissionalismo com que desempenhava suas funções.

Em nota de pesar divulgada nesta segunda-feira, a Prefeitura de Aquidauana - por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - destacou a importância dos serviços prestados por Edo ao município e ressaltou que sua atuação deixou marcas positivas entre colegas de trabalho, usuários do sistema de saúde e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele.

A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor, ressaltando que o legado de trabalho, dedicação e compromisso com a saúde pública permanecerá vivo na memória da comunidade.

A morte de Edo de Souza Queiroz gerou comoção entre familiares, amigos e moradores de Aquidauana, que lembram, com carinho, de sua contribuição para a cidade ao longo de décadas de atuação no serviço público.