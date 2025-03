Aquidauana se despede de Ester Masini CorrÃªa

Arquivo pessoal

Aquidauana se despede nesta segunda-feira (17) de Ester Masini Corrêa, aos 84 anos. Esposa de Luiz Alves Corrêa, dona Ester deixa um legado de talento, dedicação à família e hospitalidade, características que marcaram sua trajetória na cidade.



Artesã habilidosa, ela dominava a arte do crochê e encantava a todos com suas criações manuais. Além disso, era uma cozinheira excepcional, sempre pronta para reunir familiares e amigos em sua casa. Sua paixão por bem receber se transformou em um trabalho que marcou a história de muitas celebrações em Aquidauana: por anos, ela esteve à frente do espaço de eventos Recanto dos Netos, onde coordenou festas e encontros inesquecíveis.



Dona Ester deixa dois filhos, Alexandre e Luiz, noras, netos e bisnetos, além de muitas lembranças e o carinho de quem teve o privilégio de conhecê-la.



O velório acontece na Pax Universal, das 6h às 11h, e o sepultamento será no Cemitério Municipal de Aquidauana.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!