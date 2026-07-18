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NOTA DE FALECIMENTO

Aquidauana se despede de Hélio Gimenes Concha

O velório acontece na Pax Universal, localizada ao lado do Cemitério Municipal de Aquidauana

Redação

Publicado em 18/07/2026 às 15:32

Atualizado em 18/07/2026 às 15:42

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Faleceu neste sábado (18) o senhor Hélio Gimenes Concha. Nascido em 14 de janeiro de 1961, Hélio era conhecido por familiares, amigos e pela comunidade, onde atuava como motorista de aplicativo.

Hélio deixa dois filhos e a esposa, Pamela, com quem compartilhava a vida e residia em Aquidauana. Sua partida causa tristeza entre familiares e pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo ao longo de sua trajetória.

O velório acontece na Pax Universal, localizada ao lado do Cemitério Municipal de Aquidauana, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens.

O sepultamento está marcado para este domingo, dia 19, às 11 horas, no Cemitério Municipal.

Neste momento de dor, familiares recebem as manifestações de solidariedade e carinho de amigos e da comunidade aquidauanense. Que Hélio Gimenes Concha seja lembrado pelo legado construído ao longo de sua vida e pelos momentos compartilhados com aqueles que fizeram parte de sua caminhada.

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