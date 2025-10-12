Aquidauana se despede de João Alves Sobrinho, o "Salim"

O velório acontecerá na Câmara Municipal de Aquidauana até às 16h30 deste domingo (12)
Aquidauana amanheceu mais triste neste domingo (12) com a notícia do falecimento de João Alves Sobrinho, carinhosamente conhecido como Salim. Nascido em Bandeirantes, no estado do Paraná, em 9 de fevereiro de 1951, Salim construiu ao longo da vida uma trajetória marcada pelo trabalho, dedicação e carinho pela comunidade aquidauanense.
Figura muito conhecida e respeitada na cidade, Salim atuou como vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, chefe de gabinete, secretário municipal e também se destacou como empresário, sendo lembrado especialmente pelo seu tradicional comércio, a Frango do Salim, ponto de referência para muitas gerações.
Ele deixa a esposa Edineia, e os filhos Daliane Gênova Alves e Adriano Gênova Alves.
O corpo de João Alves Sobrinho será velado na Câmara Municipal de Aquidauana até às 16h30, para que familiares, amigos e a população possam prestar suas últimas homenagens.
Com uma vida dedicada ao serviço público e ao empreendedorismo, Salim deixa um legado de amizade, simplicidade e compromisso com o desenvolvimento de Aquidauana. Por muitos anos serviu como Ministro da Eucaristia na Igreja Católica e atualmente congregava em igrejas evangélicas.
Sua partida deixa saudades e um vazio no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.
