Aquidauana se despede de João Jackson, piloto de motocross

João Jackson era apaixonado pelo motocross / Reprodução/Redes sociais

A comunidade de Aquidauana se despede de João Jackson da Silva Pinto, de 40 anos, morador do município e apaixonado pelo motocross. Ele faleceu na madrugada desta sexta-feira (07) na Santa Casa de Campo Grande (MS) após permanecer internado em decorrência de um acidente ocorrido no dia 14 de junho de 2026 com um UTV (veículo utilitário off-road).

Após o ocorrido, João precisou ser hospitalizado e permaneceu internado. Apesar dos esforços e do período de internação, ele não se recuperou e acabou falecendo.

Piloto de motocross e grande admirador do esporte, João também era conhecido por integrar e representar o grupo J3 Racing, ligado à paixão pelas motocicletas e às competições off-road. Para amigos e pessoas que compartilhavam do mesmo universo esportivo, sua presença era marcada pelo entusiasmo e pela dedicação ao motocross.

Natural do Pernambuco, João deixa a esposa Maristela e dois filhos, além de familiares e muitos amigos que lamentam sua partida.

O falecimento deixa uma lacuna entre os praticantes e admiradores do motocross em Aquidauana, especialmente entre aqueles que conviveram com João nas pistas e compartilharam com ele a paixão pelo esporte.

Informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas. Assim que forem confirmados o local e o horário, as informações deverão ser comunicadas à família e aos amigos.