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Aquidauana se despede de José Carpinedo aos 83 anos

Zezão como era carinhosamente conhecido dedicou boa parte de sua vida ao trabalho nas escolas CEJAR e Escola Marechal Deodoro da Fonseca, onde atuou como funcionário público.

Redação

Publicado em 25/04/2026 às 09:02

Atualizado em 25/04/2026 às 09:11

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O Pantaneiro

Com profundo pesar, foi confirmado o falecimento de José Carpinedo, ocorrido nesta sexta-feira (24), aos 83 anos. Figura bastante conhecida na cidade, ele deixa familiares, amigos e uma trajetória marcada pelo serviço público e pela convivência próxima com a comunidade.

Nascido em 21 de julho de 1942, José Carpinedo dedicou boa parte de sua vida ao trabalho nas escolas CEJAR e Escola Marechal Deodoro da Fonseca, onde atuou como funcionário público. Ao longo dos anos, conquistou o respeito de colegas e estudantes pela dedicação e compromisso com suas funções.

Carinhosamente chamado de “Homem da Caverna” e também conhecido como “Zezão”, ele era uma personalidade popular em Aquidauana, lembrado pelo jeito simples e pela forma como se relacionava com todos ao seu redor.

O velório será realizado na Pax Universal, e o sepultamento está marcado para as 14h30 deste sábado (25).

A morte de José Carpinedo gera comoção entre moradores da cidade, que prestam homenagens e se despedem de um homem que fez parte da história local.

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