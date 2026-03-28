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LUTO

Aquidauana se despede de Leonildo Carlos Neris

Dono da tradicional Oficina Brasil, ele faleceu aos 86 anos na madrugada deste sÃ¡bado em sua residÃªncia

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 28/03/2026 Ã s 06:11

Atualizado em 28/03/2026 Ã s 06:18

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Aquidauana amanheceu de luto neste sábado (28) com a notícia do falecimento de Leonildo Carlos Neris, aos 86 anos. Figura bastante conhecida e respeitada na cidade, ele foi proprietário da tradicional Oficina Brasil, onde construiu uma trajetória de aproximadamente 50 anos de trabalho e dedicação.

Leonildo era reconhecido não apenas pelo profissionalismo, mas também pela amizade cultivada ao longo das décadas com clientes e moradores da região. Sua oficina, localizada na rua Pandiá Calógeras, tornou-se um ponto de referência, atendendo gerações de aquidauanenses.

Além do trabalho, seu cotidiano era marcado por hábitos simples e queridos: todos os dias, fazia questão de tomar café com amigos no posto JC, momento que simbolizava sua proximidade com a comunidade e seu jeito acolhedor.

Ele deixa a esposa, Maria Aparecida, carinhosamente conhecida como Cida, os filhos Cláudio (Batata), Nildo e Sandra (in memoriam), além de um neto.

O velório será realizado na Pax Universal de Aquidauana, no bairro Alto, onde familiares e amigos poderão prestar suas últimas homenagens.

Leonildo Carlos Neris deixa um legado de trabalho, amizade e respeito, e será lembrado com carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

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