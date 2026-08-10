Aquidauana se despede de Marcos Costa Magalhães, vítima de acidente

Pastor e ex-atleta estava internado em Dourados desde o dia 01º de agosto; ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro
Marcos Costa Magalhães, de 53 anos, estava internado no Hospital da Vida, em Dourados / Reprodução
Ex-atleta em Aquidauana e atualmente pastor em Dourados, Marcos Costa Magalhães, de 53 anos, morreu na madrugada deste domingo (09). Ele estava internado desde o dia 01º de agosto, após sofrer um acidente de trânsito em Laguna Carapã.
Conforme informações registradas pela polícia, o acidente aconteceu por volta das 19h30, na Rua Lígio Valva Espíndola. Marcos conduzia uma motocicleta quando foi atingido por um carro.
Após o acidente, ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Laguna Carapã. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.
Marcos permaneceu internado por mais de uma semana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo.
Além da ligação com o futebol em Aquidauana, onde atuou como jogador, Marcos também era conhecido em Dourados por sua atuação religiosa como pastor. Filho de Ramão de Magalhães e Dalva Costa Magalhães, ele também deixa a esposa - Maria Solange dos Santos -, três irmãos, quatro filhos, cunhada, sobrinhos e um casal de netos.
O corpo de Marcos foi transladado para Aquidauana. O velório está sendo realizado na capela da Pax Universal, localizada no bairro Alto. O sepultamento está previsto para ocorrer às 15h desta segunda-feira (10).
DESPEDIDA
Durante grande parte de sua vida, morou na região das proximidades do antigo Clube dos Médicos de Aquidauana, onde era conhecida por moradores e pessoas que acompanharam sua trajetória.
POLICIAL
Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, munições e aproximadamente 30 quilos de carne bovina.
Programação definida
Campanha pelos 20 anos da Lei Maria da Penha será lançada na próxima quarta-feira; programação inclui palestra, apresentação artística e caminhada
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