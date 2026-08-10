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Aquidauana se despede de Marcos Costa Magalhães, vítima de acidente

Pastor e ex-atleta estava internado em Dourados desde o dia 01º de agosto; ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/08/2026 às 11:00

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Marcos Costa Magalhães, de 53 anos, estava internado no Hospital da Vida, em Dourados / Reprodução

Ex-atleta em Aquidauana e atualmente pastor em Dourados, Marcos Costa Magalhães, de 53 anos, morreu na madrugada deste domingo (09). Ele estava internado desde o dia 01º de agosto, após sofrer um acidente de trânsito em Laguna Carapã.

Conforme informações registradas pela polícia, o acidente aconteceu por volta das 19h30, na Rua Lígio Valva Espíndola. Marcos conduzia uma motocicleta quando foi atingido por um carro.

Após o acidente, ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Laguna Carapã. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

Marcos permaneceu internado por mais de uma semana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo.

Além da ligação com o futebol em Aquidauana, onde atuou como jogador, Marcos também era conhecido em Dourados por sua atuação religiosa como pastor. Filho de Ramão de Magalhães e Dalva Costa Magalhães, ele também deixa a esposa - Maria Solange dos Santos -, três irmãos, quatro filhos, cunhada, sobrinhos e um casal de netos.

O corpo de Marcos foi transladado para Aquidauana. O velório está sendo realizado na capela da Pax Universal, localizada no bairro Alto. O sepultamento está previsto para ocorrer às 15h desta segunda-feira (10).

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