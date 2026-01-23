Acessibilidade

23 de Janeiro de 2026

Luto

Aquidauana se despede de Marcus Túlio, filho de tradicional família local

Marcus morreu após uma batalha de 32 dias internado no Hospital da Cassems, em Campo Grande, onde lutava contra uma infecção generalizada

Publicado em 23/01/2026 às 08:06

Atualizado em 23/01/2026 às 09:53

Arquivo Pessoal

A comunidade de Aquidauana está de luto com o falecimento de Marcus Túlio Rodrigues Leite, aos 45 anos, nesta quinta-feira, 22 de janeiro. Nascido em 13 de abril de 1980, ele era filho de nomes conhecidos da cidade: a mãe, Ana de Arruda Leite, atuou como professora, e o pai, Mauro de Arruda Leite, serviu como vereador no município.

Marcus morreu após uma batalha de 32 dias internado no Hospital da Cassems, em Campo Grande, onde lutava contra uma infecção generalizada.

O velório será realizado nesta sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 7 horas, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, 6.934, no Bairro Jardim Seminário. O sepultamento está marcado para as 15 horas do mesmo dia, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

A perda prematura deixa familiares, amigos e toda a comunidade em pesar. Nossos sentimentos à família e aos amigos.

