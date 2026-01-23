Aquidauana se despede de Marcus Túlio, filho de tradicional família local

Arquivo Pessoal

A comunidade de Aquidauana está de luto com o falecimento de Marcus Túlio Rodrigues Leite, aos 45 anos, nesta quinta-feira, 22 de janeiro. Nascido em 13 de abril de 1980, ele era filho de nomes conhecidos da cidade: a mãe, Ana de Arruda Leite, atuou como professora, e o pai, Mauro de Arruda Leite, serviu como vereador no município.

Marcus morreu após uma batalha de 32 dias internado no Hospital da Cassems, em Campo Grande, onde lutava contra uma infecção generalizada.

O velório será realizado nesta sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 7 horas, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, 6.934, no Bairro Jardim Seminário. O sepultamento está marcado para as 15 horas do mesmo dia, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

A perda prematura deixa familiares, amigos e toda a comunidade em pesar. Nossos sentimentos à família e aos amigos.

