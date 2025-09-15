Acessibilidade

15 de Setembro de 2025 • 19:23

Luto

Aquidauana se despede de Maria Candia Nunes da Cunha

o velório terá início às 13h e término às 16h30, na Avenida Senador Filinto Muller, 2211

Da redação

Publicado em 15/09/2025 às 11:56

Atualizado em 15/09/2025 às 15:29

Morreu no domingo (14), aos 79 anos, a farmacêutica Maria Candia Nunes da Cunha, filha de Aquidauana. Após 12 anos lutando contra o Alzheimer — sendo os últimos três em estado de acamamento —, ela deixou três filhos e quatro netos.

O velório e o sepultamento acontecem nesta terça-feira (16), no Cemitério Parque das Primaveras, no bairro Parati, em Campo Grande. A cerimônia terá início às 13h e término às 16h30, na Avenida Senador Filinto Muller, 2211.

A família, enlutada, informou que quem desejar enviar flores pode entrar em contato pelo telefone (67) 99164-8378.

