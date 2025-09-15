Aquidauana se despede de Maria Candia Nunes da Cunha

o velório terá início às 13h e término às 16h30, na Avenida Senador Filinto Muller, 2211
Morreu no domingo (14), aos 79 anos, a farmacêutica Maria Candia Nunes da Cunha, filha de Aquidauana. Após 12 anos lutando contra o Alzheimer — sendo os últimos três em estado de acamamento —, ela deixou três filhos e quatro netos.
O velório e o sepultamento acontecem nesta terça-feira (16), no Cemitério Parque das Primaveras, no bairro Parati, em Campo Grande. A cerimônia terá início às 13h e término às 16h30, na Avenida Senador Filinto Muller, 2211.
A família, enlutada, informou que quem desejar enviar flores pode entrar em contato pelo telefone (67) 99164-8378.
