24 de Fevereiro de 2026 • 16:48

Luto

Aquidauana se despede de Maria de Lurdes Mongelli

Atualmente Maria de Lurdes morava em Primavera do Leste

Da redação

Publicado em 24/02/2026 às 12:41

Atualizado em 24/02/2026 às 14:46

Aquidauana amanheceu mais triste com a notícia da morte de Maria de Lurdes Mongelli,na segunda-feira (23), aos 76 anos, em decorrência de problemas cardíacos. Embora residisse atualmente em Primavera do Leste (MT), onde morava com a filha Adriana, Maria de Lurdes mantinha fortes laços com sua terra natal, Aquidauana.

Filha de Otávio Mongelli e Maria Doracy de Castro Mongelli, Maria de Lurdes integrava uma família tradicional do município e era bastante conhecida na cidade, onde construiu amizades que cultivou por toda a vida. Mesmo morando fora, fazia questão de visitar com frequência Aquidauana, mantendo viva a ligação com parentes e amigos.

Durante o período em que viveu em Aquidauana, Maria de Lurdes se destacou como empresária. Foi proprietária de uma empresa no ramo de lubrificantes, atividade que contribuiu para o desenvolvimento local e reforçou sua presença no meio empresarial da cidade.

Divorciada, deixa três filhos, Fabiana, Adriana e Valfrido Júnior, além de sete netos, que agora guardam as lembranças e os ensinamentos deixados por ela.

A notícia de seu falecimento gerou comoção entre amigos e familiares em Aquidauana, onde era querida e respeitada. Nas redes sociais e em mensagens de pesar, muitos destacaram sua cordialidade, amizade e o carinho que sempre demonstrou por sua cidade natal.

