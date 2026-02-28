Aquidauana se despede de Milton Figueiredo aos 74 anos

Arquivo Pessoal

A cidade de Aquidauana se despediu neste sábado (28) de Milton Figueiredo, aos 74 anos. Ele faleceu em decorrência de câncer de bexiga, deixando familiares, amigos e a comunidade local consternados com sua partida.

Milton era esposo de Suely Artigas Figueiredo e pai de Ana Cláudia Artigas Figueiredo, Janaína Artigas Figueiredo e Isabella Paiva Figueiredo. Também deixa os netos Otávio, Joaquim, João Vitor, Pedro Henrique, Ana Luísa e João Lucas, que eram motivo de grande orgulho e alegria em sua vida.

O velório foi realizado na Pax Universal de Aquidauana, reunindo familiares, amigos e autoridades que prestaram as últimas homenagens. O sepultamento ocorreu às 17h30 deste sábado, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Trajetória de dedicação ao serviço público

Milton Figueiredo construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o serviço público e pela atuação política no município. Foi vereador por dois mandatos, período em que participou ativamente das discussões e decisões voltadas ao desenvolvimento da cidade.

Servidor da Secretaria de Estado da Fazenda, dedicou 40 anos de trabalho à Receita Estadual, exercendo suas funções com responsabilidade e ética. Colegas de profissão destacam sua postura íntegra e o respeito conquistado ao longo das décadas de atuação.

A partida de Milton representa a perda de um cidadão que contribuiu significativamente para o fortalecimento do serviço público e da vida política local. Familiares e amigos guardam a lembrança de um homem dedicado à família, ao trabalho e à comunidade.