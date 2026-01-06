Aquidauana se despede de Nilce Yolanda Andrade Quelho

Nilce Yolanda deixa saudades entre familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela / Arquivo Pessoal

Com profundo pesar, a família Quelho comunica o falecimento de Nilce Yolanda Andrade Quelho, ocorrido na terça-feira, 6 de janeiro de 2026. A notícia foi divulgada pela família, que agradece as manifestações de apoio e solidariedade recebidas neste momento de dor.

O culto fúnebre será realizadona Capela da Pax Universal, localizada na Rua Cassimiro de Abreu, nº 861, no Bairro Alto, em Aquidauana. O sepultamento está marcado para 18h30 do mesmo dia, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Nilce Yolanda deixa saudades entre familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela. A família pede respeito e orações em seu nome.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!