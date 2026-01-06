Acessibilidade

06 de Janeiro de 2026 • 18:12

Memória

Aquidauana se despede de Nilce Yolanda Andrade Quelho

Culto fúnebre será realizado na tarde na Capela da Pax Universal

Da redação

Publicado em 06/01/2026 às 17:32

Atualizado em 06/01/2026 às 17:37

Nilce Yolanda deixa saudades entre familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela / Arquivo Pessoal

Com profundo pesar, a família Quelho comunica o falecimento de Nilce Yolanda Andrade Quelho, ocorrido na terça-feira, 6 de janeiro de 2026. A notícia foi divulgada pela família, que agradece as manifestações de apoio e solidariedade recebidas neste momento de dor.

O culto fúnebre será realizadona Capela da Pax Universal, localizada na Rua Cassimiro de Abreu, nº 861, no Bairro Alto, em Aquidauana. O sepultamento está marcado para 18h30 do mesmo dia, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Nilce Yolanda deixa saudades entre familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela. A família pede respeito e orações em seu nome.

