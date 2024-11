Aquidauana se despede do caminhoneiro aposentado "Sucuri"

Arquivo Pessoal

A comunidade de Aquidauana se despede, nesta manhã (11), de Delzo, conhecido carinhosamente como "Sucuri", caminhoneiro aposentado. Delzo faleceu em Campo Grande, e seu velório está sendo realizado na Pax Universal, em Aquidauana.



O enterro está marcado para as 10 horas de hoje no Cemitério Municipal de Aquidauana. Ele deixa dois filhos, duas filhas, cinco netas e um neto, que se reúnem para prestar as últimas homenagens ao querido pai e avô.



Delzo, com sua trajetória de vida marcada pelas estradas e pelo carinho dos amigos e familiares, deixa saudades entre aqueles que conviveram com ele e compartilharam momentos ao longo dos anos.