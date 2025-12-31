Acessibilidade

31 de Dezembro de 2025 • 13:20

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Aquidauana se despede do contador Cleone

Cleone Gomes de Arruda, faleceu aos 75 anos, em decorrência de infecção pulmonar.

Redação

Publicado em 31/12/2025 às 11:58

Atualizado em 31/12/2025 às 12:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Redes Sociais

A cidade de Aquidauana lamenta o falecimento de Cleone Gomes de Arruda, ocorrido no dia 31 de dezembro de 2025, aos 75 anos, em decorrência de infecção pulmonar. Contador por profissão, Cleone era reconhecido pela dedicação ao trabalho, pelo compromisso com a ética e pelo cuidado com a família, deixando um legado de respeito e amizade entre colegas e amigos.

Nascido em 24 de maio de 1950, Cleone construiu sua trajetória pessoal e profissional em Aquidauana, onde firmou raízes e contribuiu ao longo dos anos para a comunidade local. Sua atuação como contador foi marcada pela seriedade e pela atenção às pessoas que o procuravam, sempre disposto a orientar e ajudar.

Cleone deixa a esposa, Rosangela Mendes de Arruda, os filhos Marcos Henrique Mendes de Arruda e Thais Helena Mendes de Arruda, além dos netos Daniel Henrique Ferreira de Arruda e Nilce Helena de Arruda Ferreira, que guardam as lembranças de um pai e avô presente, afetuoso e dedicado.

O velório está sendo realizado na Pax Universal de Aquidauana onde familiares e amigos se reúnem para prestar as últimas homenagens e se despedir. O sepultamento está programado para às 16 horas no Cemitério Municipal.

Neste momento de dor, Aquidauana se solidariza com os familiares e amigos, desejando força e conforto a todos que sentem a perda de Cleone Gomes de Arruda.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Acidente no centro de Aquidauana mobiliza Corpo de Bombeiros

Aquidauana

Idoso sofre queda da própria altura e fica com ferimento na cabeça 

Calendário financeiro

Aquidauana e Anastácio garantem pagamento integral dos servidores municipais

O pagamento em dia tem impacto direto na economia local, injetando recursos no comércio e nos serviços das duas cidades durante o período de festas de fim de ano

Acidente

Jovem sofre coice de cavalo em fazenda a 70 km de Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

Aquidauanense celebra formatura após enfrentar grave problema de saúde

ÚLTIMAS

Loteria

Confira os horários de aposta e sorteio da Mega da Virada

O prêmio estimado para o sorteio deste fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história

Programe-se

Bancos estarão fechados para atendimento ao público na quarta-feira

As agências só serão reabertas para atendimento presencial no dia 2 de janeiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo