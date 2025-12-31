Aquidauana se despede do contador Cleone

Redes Sociais

A cidade de Aquidauana lamenta o falecimento de Cleone Gomes de Arruda, ocorrido no dia 31 de dezembro de 2025, aos 75 anos, em decorrência de infecção pulmonar. Contador por profissão, Cleone era reconhecido pela dedicação ao trabalho, pelo compromisso com a ética e pelo cuidado com a família, deixando um legado de respeito e amizade entre colegas e amigos.

Nascido em 24 de maio de 1950, Cleone construiu sua trajetória pessoal e profissional em Aquidauana, onde firmou raízes e contribuiu ao longo dos anos para a comunidade local. Sua atuação como contador foi marcada pela seriedade e pela atenção às pessoas que o procuravam, sempre disposto a orientar e ajudar.

Cleone deixa a esposa, Rosangela Mendes de Arruda, os filhos Marcos Henrique Mendes de Arruda e Thais Helena Mendes de Arruda, além dos netos Daniel Henrique Ferreira de Arruda e Nilce Helena de Arruda Ferreira, que guardam as lembranças de um pai e avô presente, afetuoso e dedicado.

O velório está sendo realizado na Pax Universal de Aquidauana onde familiares e amigos se reúnem para prestar as últimas homenagens e se despedir. O sepultamento está programado para às 16 horas no Cemitério Municipal.

Neste momento de dor, Aquidauana se solidariza com os familiares e amigos, desejando força e conforto a todos que sentem a perda de Cleone Gomes de Arruda.