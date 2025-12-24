Aquidauana se despede do engenheiro civil Ibrahim Suleiman

Velório acontecerá nesta terça-feira (24) das 14:00 às 17:00 na Pax Universal de Aquidauana.
Amigos e familiares se reúnem nesta terça-feira (24) para o último adeus ao engenheiro civil aquidauanense Ibrahim Suleiman, que faleceu na madrugada de hoje, véspera de Natal, aos 63 anos. O velório acontece das 14h às 17h, na Pax Universal de Aquidauana, e o sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Municipal.
Natural de Aquidauana, Ibrahim nasceu em 10 de março de 1961 e cresceu ao lado dos pais e dos irmãos na tradicional Casa Branca, comércio do Centro da cidade. Formou-se em Engenharia Civil, profissão pela qual construiu uma trajetória marcada pelo respeito e pela dedicação. Ele faleceu em Campo Grande, no Hospital Regional.
Ibrahim deixa dois filhos, Ibrahim e Isabela, além de inúmeros amigos e familiares que lamentam a perda e prestam homenagens à sua memória. Conhecido pelo vínculo com a cidade natal, sua partida comove a comunidade aquidauanense, que se une em solidariedade neste momento de despedida.
