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LUTO

Aquidauana se despede do senhor Clemente Cristaldo

Sepultamento acontece às 8 horas deste domingo; Velório ocorre na Igreja Batista Central.

Redação

Publicado em 05/04/2026 às 06:13

Atualizado em 05/04/2026 às 06:24

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A cidade de Aquidauana amanheceu de luto neste domingo (05) com a notícia do falecimento do senhor Clemente Cristaldo, figura conhecida e respeitada na comunidade local.

O velório está sendo realizado na Igreja Batista Central de Aquidauana (rua Giovani Toscano de Brito) até as 8 horas da manhã deste domingo. O sepultamento está marcado para o mesmo horário.

De acordo com familiares, o senhor Clemente estava passando o feriado em Bonito quando sofreu um engasgo com um pedaço de carne, não resistindo à situação.

Ele era paciente renal crônico e realizava tratamento há muitos anos na hemodiálise de Aquidauana, enfrentando sua condição com coragem e determinação ao longo do tempo.

O senhor Clemente deixa três filhos, netos e uma família marcada por sua trajetória de trabalho e dedicação. A família é conhecida no município por ser proprietária de uma fábrica de artefatos de cimento, atividade que contribuiu para o desenvolvimento local.

Neste momento de dor, amigos e familiares prestam as últimas homenagens, lembrando do legado de um homem trabalhador, querido e presente na vida da comunidade aquidauanense.

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