Aquidauana se despede do senhor Clemente Cristaldo

Sepultamento acontece às 8 horas deste domingo; Velório ocorre na Igreja Batista Central.
A cidade de Aquidauana amanheceu de luto neste domingo (05) com a notícia do falecimento do senhor Clemente Cristaldo, figura conhecida e respeitada na comunidade local.
O velório está sendo realizado na Igreja Batista Central de Aquidauana (rua Giovani Toscano de Brito) até as 8 horas da manhã deste domingo. O sepultamento está marcado para o mesmo horário.
De acordo com familiares, o senhor Clemente estava passando o feriado em Bonito quando sofreu um engasgo com um pedaço de carne, não resistindo à situação.
Ele era paciente renal crônico e realizava tratamento há muitos anos na hemodiálise de Aquidauana, enfrentando sua condição com coragem e determinação ao longo do tempo.
O senhor Clemente deixa três filhos, netos e uma família marcada por sua trajetória de trabalho e dedicação. A família é conhecida no município por ser proprietária de uma fábrica de artefatos de cimento, atividade que contribuiu para o desenvolvimento local.
Neste momento de dor, amigos e familiares prestam as últimas homenagens, lembrando do legado de um homem trabalhador, querido e presente na vida da comunidade aquidauanense.
9° BECmb
O novo envio inclui mais materiais essenciais para a continuidade da obra da ponte provisória sobre o rio do Peixe, além da possível troca de efetivo das equipes que atuam no local.
OPORTUNIDADE
A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.
SAÚDE
Município está em situação de emergência devido ao número de casos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS