Aquidauana se destaca na Caravana da Castração

Em 38 dias, a ação percorreu 10 municípios, oferecendo castração, microchipagem e medicação pós-operatória de forma totalmente gratuita. Aquidauana se destacou, superando a meta prevista com 750 castrações gratuitas, representando um investimento de aproximadamente R$ 170 mil.

A primeira etapa da Caravana da Castração, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da SUPROVA (vinculada à SETESC), em parceria com o Governo Federal e prefeituras, foi concluída no último dia 20 de agosto em Corumbá.

Os servidores Antônio Damasceno (Coordenador da Vigilância Sanitária) e Thiago dos Santos Silveira (Fiscal Sanitário) participaram da cerimônia de encerramento e foram homenageados com medalhas pelo desempenho como pontos focais da ação.

Segundo Antônio Damasceno, a Caravana trouxe grande avanço para o município: “Conseguimos zerar a fila de cadastros do Castramóvel na área urbana. Agora, vamos direcionar os esforços para atender os animais nos distritos e aldeias.”

O superintendente da SUPROVA, Carlos Eduardo Rodrigues, destacou que a integração entre governo, municípios, pontos focais e população foi essencial para o sucesso da iniciativa: “Cada cidade tem sua realidade, e isso nos desafiou a adaptar um fluxo logístico e de comunicação para atender com qualidade e segurança.”

O Castramóvel de Aquidauana segue atendendo normalmente. Os interessados podem solicitar cadastro no Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental, localizado na Rua José Bonifácio, 455 – Bairro Alto. Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (67) 3241-1205.

