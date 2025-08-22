Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 15:33

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Aquidauana se destaca na Caravana da Castração

Município ultrapassa meta e realiza 750 castrações gratuitas de cães e gatos

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 14:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

AGECOM

A primeira etapa da Caravana da Castração, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da SUPROVA (vinculada à SETESC), em parceria com o Governo Federal e prefeituras, foi concluída no último dia 20 de agosto em Corumbá.

Em 38 dias, a ação percorreu 10 municípios, oferecendo castração, microchipagem e medicação pós-operatória de forma totalmente gratuita. Aquidauana se destacou, superando a meta prevista com 750 castrações gratuitas, representando um investimento de aproximadamente R$ 170 mil.

Leia Também

• Caravana da Castração ultrapassa meta em Aquidauana

• Caravana da Castração começa amanhã em Aquidauana e vai até dia 5

Os servidores Antônio Damasceno (Coordenador da Vigilância Sanitária) e Thiago dos Santos Silveira (Fiscal Sanitário) participaram da cerimônia de encerramento e foram homenageados com medalhas pelo desempenho como pontos focais da ação.

Segundo Antônio Damasceno, a Caravana trouxe grande avanço para o município: “Conseguimos zerar a fila de cadastros do Castramóvel na área urbana. Agora, vamos direcionar os esforços para atender os animais nos distritos e aldeias.”

O superintendente da SUPROVA, Carlos Eduardo Rodrigues, destacou que a integração entre governo, municípios, pontos focais e população foi essencial para o sucesso da iniciativa: “Cada cidade tem sua realidade, e isso nos desafiou a adaptar um fluxo logístico e de comunicação para atender com qualidade e segurança.”

O Castramóvel de Aquidauana segue atendendo normalmente. Os interessados podem solicitar cadastro no Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental, localizado na Rua José Bonifácio, 455 – Bairro Alto. Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (67) 3241-1205.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Concurso

Paixão por carros inspira aluno de Aquidauana a retratar o Encontro das Relíquias

Eventos

Aquidauana celebra a Jornada Estadual do Patrimônio 2025

Saúde

ESF Trindade realiza ação do Agosto Dourado

Anastácio inicia atividades do Agosto Dourado com encontro sobre amamentação

Projeto de lei que proíbe pesca do Dourado volta à pauta dos deputados

Saúde

Agosto Verde: ESF João André Madsen promove ação sobre saúde mental

Publicidade

Primeira entrada

Agora: Acidente entre Polo e Fox na entrada de Terenos deixa trânsito lento

ÚLTIMAS

Vozes

Ministério Público de MS realiza audiência pública em Miranda

Audiência pública busca ouvir demandas coletivas e fortalecer o diálogo com a comunidade local

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo