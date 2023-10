Aquidauana se mobiliza em busca do cãozinho Zeca

Zeca está sendo procurado / Arquivo Pessoal

Onde está o Zeca? Essa é a pergunta que muitos aquidauanenses têm feito para encontrar o cachorro Zeca, um filhote da raça Pug que desapareceu no último final de semana na Vila Paraíso, em Aquidauana. Ele fugiu enquanto a família abria o portão da garagem na madrugada de sábado (14) para domingo (15), na rua José Alves Ribeiro, n° 26.

Nas redes sociais, a mobilização está intensa e conta com a ajuda de amigos, familiares e muitos desconhecidos que se disponibilizaram para recuperar o filhote. Conforme a família, o cão foi dado como presente especial para uma criança que passa por um tratamento psicológico grave e é considerado o melhor amigo da menina.

Para quem estiver com o Zeca ou souber de alguma pista de onde ele possa estar (não é necessário se identificar), pode entrar em contato com os pais da criança pelos números (67) 99986-1809 - Leandro ou (67) 99965-5450 - Cecília, ou entregá-lo no jornal O Pantaneiro.