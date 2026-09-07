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Solidariedade

Aquidauana se mobiliza para ajudar pastor em tratamento contra câncer

Campanha tem meta de arrecadar R$ 30 mil; veja como ajudar

Redação O Pantaneiro

Publicado em 07/09/2026 às 07:39

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Pastor Eliezer Ortiz enfrenta batalha contra o câncer / Reprodução

Uma campanha solidária busca mobilizar moradores de Aquidauana em apoio ao pastor Eliezer Ortiz, que enfrenta uma batalha contra um câncer no reto. A vaquinha foi criada no dia 03 de setembro com o objetivo de reunir recursos para auxiliar durante o tratamento do religioso.

De acordo com o relato na campanha, o momento tem sido marcado por dificuldades e preocupação para Eliezer e seus familiares. A iniciativa lembra que qualquer contribuição pode fazer a diferença e também pede o apoio de quem não puder colaborar financeiramente, por meio do compartilhamento da vaquinha e de orações.

A meta estabelecida é de R$ 30 mil. Até o momento do fechamento desta matéria, às 07h39, a vaquinha havia arrecadado R$ 403,00, com sete apoiadores.

Quem quiser contribuir pode acessar a campanha pelo link ao final do texto ou realizar uma doação via Pix pela chave 6315260@vakinha.com.br.

A mobilização reforça a importância da solidariedade neste momento enfrentado pelo pastor e sua família. Mesmo pequenas contribuições podem ajudar a campanha a se aproximar da meta estabelecida.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/para-ajudar-no-tratamento-do-cancer-do-pastor-eliezer?utm_campaign=pagina-divulgacao&utm_medium=share&utm_source=site-vakinha

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