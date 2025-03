Aquidauana se prepara para a etapa final da Copa Sul-mato-grossense de Velocross

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A cidade de Aquidauana se prepara para um grande evento esportivo nos dias 15 e 16 de março, quando o Moto Park Aquidauana sediará a etapa final da Copa Sul-mato-grossense de Velocross 2024 e a abertura da temporada 2025. Para garantir a qualidade da pista e a segurança dos competidores, a Prefeitura de Aquidauana está realizando a manutenção e limpeza do espaço.



A expectativa da organização é reunir cerca de 100 pilotos, distribuídos em 21 categorias, vindos de diversos municípios do Estado. As atividades começam no sábado (15) à tarde, com os treinos livres oficiais. No domingo (16) pela manhã, iniciam-se as provas oficiais, que prometem muita adrenalina para os espectadores.



O evento conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA) e da Secretaria Municipal de Administração, além da realização da Development 4B Racing e da Associação de Motociclismo de Aquidauana e Anastácio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!