Aquidauana se prepara para concorrer a recursos do Governo de MS

Foi realizada na noite de ontem (02), no auditório da Universidade Federal de MS, em Aquidauana, uma reunião com os representantes da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e vários integrantes de clubes, associações e entidades esportivas do município.

No encontro, os técnicos da Fundesporte e da Setesc explicaram e orientaram aos presentes como proceder para participar do chamamento publico “Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em MS”, lançado pelo Governo do Estado.

Esse programa do governo disponibiliza R$ 7 milhões para incentivo ao esporte. O edital com todas as informações foi publicado no Diário Oficial do Estado e as inscrições seguem até o dia 22 de maio.

A iniciativa teve apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), que convocou os representantes de entidades de práticas esportivas, associações, institutos, ONGs, clubes escolares, clubes esportivos, federações entre outros de Aquidauana e região.

O edital visa atender diversas categorias esportivas abrangendo desde o esporte de iniciação até os de alto rendimento, incluindo modalidade de aventura e voltados à transformação social.

O encontro teve participação de Bráulio Frazeto, que representou o secretário de estado da Setesc - Marcelo Miranda e dos técnicos da Fundesporte - Leandro Fonseca e Felipe José Queiroz e, ainda, representando a FEMA participou o Prof. Mário Augusto Portocarrero, diretor de eventos esportivos.

O objetivo do chamamento público é selecionar projetos esportivos e os subsidiar as diversas manifestações esportivas presentes em Mato Grosso do Sul.

Os projetos devem estar em conformidade com leis, normas, regras e diretrizes que regem as políticas públicas de esporte, abrangendo suas três grandes manifestações: a formação esportiva, a excelência esportiva e a vivência esportiva



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana