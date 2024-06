Aquidauana se prepara para os Jogos Escolares sul-mato-grossenses

O trabalho permanente dos professores de educação física com os alunos das escolas da rede pública e particular, os treinamentos árduos, muito suor, concentração e esforço tem rendido ótimos resultados para o esporte escolar de Aquidauana.

Os jovens talentos presentes nas escolas da cidade, das aldeias e dos distritos estão conquistando torcidas, medalhas e pódios dentro e fora do Estado de Mato Grosso do Sul.

A participação desses alunos nos torneios e campeonatos é incentivada e apoiada pela Administração Municipal, por meio da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA), disponibilizando transporte, apoio nos locais de treinamento, auxilio logístico e, até mesmo, suporte técnicos dos educadores físicos da equipe da fundação.

Ontem, 04, foi noite de reunião e de apresentação da delegação que já embarca nos próximos dias para disputar os Jogos Escolares de MS, que este ano vai ser disputado em Campo Grande e realizado pelo Governo do Estado. Aquidauana estará presente nos jogos com cerca de 300 atletas, sendo a terceira maior delegação da competição.

Professores/ treinadores, pais e alunos/atletas e o prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza, se reuniram no ginásio poliesportivo de Aquidauana para uma conversa motivacional sobre a participação dos alunos nos jogos.

Estavam presentes também o diretor-presidente da FEMA, Welington Moresco, diretores das escolas e o vereador Clériton Alvarenga, que é professor responsável pela seleção de futsal de 15 a 17 anos, que estará nos jogos estaduais.

Durante a reunião, a FEMA apresentou o novo conjunto de uniformes e agasalhos que a delegação irá utilizar nos jogos, confeccionados nas cores da bandeira do município e para trazer um colorido e vibração para os jovens atletas.

A prefeitura por meio da FEMA adquiriu com recursos próprios dezenas de jogos de agasalhos (calça e casaco) e mais jogos de uniformes para a modalidade de basquetebol, handebol, futsal e voleibol.

O diretor-presidente da FEMA pontuou que: “vocês vão chegar, chegando! Vocês irão brilhar na competição, não temos dúvidas disso! A FEMA está à disposição para atender cada equipe, para auxiliar no que for necessário e vamos estar juntos com vocês. O esporte escolar de Aquidauana evoluiu muito nesses últimos 07 anos e isso é fruto do trabalho e do suor de cada professor e aluno e do investimento que a gestão municipal tem feito.

O prefeito Odilon Ribeiro conversou com os atletas, pais e professores, relembrou como era a gestão do esporte municipal quando ele assumiu a prefeitura em 2017, como estava o poliesportivo e seu complexo. Ele também lembrou das conquistas e investimentos que foram feitos e continuam sendo disponibilizados ao esporte escolar, afirmando que “não são despesas, mas investimentos no esporte que refletem na saúde, na qualidade de vida e na descoberta de novos talentos do esporte na nossa cidade”.

“Essa foi uma noite muito especial, viemos trazer os novos uniformes, trazer o nosso abraço, apoio e palavras de incentivo e motivação para essa juventude, que vai representar nossa cidade e mostrar o talento e habilidade deles nos jogos. Estamos juntos e a cidade toda está na torcida por essa garotada!”, destacou o prefeito Odilon.

Na reunião, o prefeito Odilon anunciou que assinou essa semana a ordem de serviço para a reforma da pintura geral e reparos necessários para manutenção da estrutura do ginásio poliesportivo, onde também é a sede da FEMA e, ainda, destacou que todos os investimentos feitos são para humanizar o esporte, atrair a juventude e motivar o espírito esportivo e autoestima.

“Aqui vemos o quanto tem feito a diferença todo esse trabalho de vocês e a atenção e investimento que tem sido feito no esporte escolar pela gestão municipal, de uma forma que nunca tivemos nessa cidade, posso afirmar isso porque hoje sou professor e fui aluno também aqui”, afirmou o diretor Wellington Moresco, também citando as melhorias em aquisições de materiais esportivos para as diversas modalidades.

De acordo com o diretor de eventos da FEMA, professor Mario Augusto Portocarrero, as delegações de acordo com o cronograma dos jogos e modalidades já estão se organizando e começam embarcar para Campo Grande na próxima quinta-feira, 06, os atletas das modalidades individuais que disputarão os Jogos Escolares de MS.

PRESENÇA FORTE – O município de Aquidauana, na categoria 12 a 14 anos, participará dos Jogos Escolares de MS com 07 modalidades coletivas, sendo 80 atletas nos naipes masculino e feminino, 06 modalidades individuais nos naipes masculino e feminino, com 35 atletas, totalizando uma delegação de 127 pessoas.

Na categoria 15 a 17 anos, Aquidauana vai estar representada na disputa com a participação de mais de 120 atletas, sendo: 08 modalidades coletivas, naipes masculino e feminino, com total de 90 alunos; e 04 modalidades individuais, também no masculino e feminino, com 20 atletas.

Para acompanhar as delegações, serão enviados 25 professores de educação física que já são os treinadores (técnicos) das equipes.





