Aquidauana se torna bicampeã da Copa Assomasul

O time de Aquidauana é bicampeã da Copa Assomasul, após vitória em cima do Porto Murtinho por 2x0, no último sábado (2).

Os jogos da Copa Assomasul foram um sucesso Estádio Municipal Mario Pinto de Souza. Aquidauana entrou em campo, em partida válida pelas semifinais e venceu Porto Murtinho, por um placar de 2 x 0, com gols de Rubens (Rubito) e Guilherme, ambos marcados no segundo tempo.

Em seguida, foi a vez de Corumbá e Caarapó disputarem a vaga na final. E por um placar de 3 X 0 Caarapó garantiu a classificação.

Já no período da tarde, a torcida aquidauanense compareceu em massa, com mais empolgção e confiança, lotando a arquibancada do Norusca. A cada lance dentro do campo, eram gritos, palmas e os tambores vibrando.



No tempo normal de jogo, quem fez a torcida vibrar foi Geovanni, com gol no segundo tempo. Caarapó intensificou seu ataque e marcou gol, empatando já no final da prorrogação. A decisão do jogo foi para as temidas cobranças de pênaltis, onde Aquidauana venceu por 4x3 Caarapó, com gols de Everton, Emanuel (Pica-pau), Mailon e Kéverson.





A seleção da Prefeitura de Aquidauana recebeu premiação de R$ 18 mil em dinheiro. A seleção de Caarapó ficou em segundo lugar e voltou para casa com R$ 14 mil no bolso; em terceiro lugar a Prefeitura de Corumbá recebeu R$ 10 mil e em quarto a prefeitura de Porto Murtinho levou R$ 6 mil. Os quatro finalistas também ganharam troféus e medalhas.



O goleiro de Aquidauana Clauber Félix (Xopiró), recebeu o cheque de R$ 1.500,00 como premiação por ser o melhor goleiro da 19° Copa Assomasul.



A seleção da Prefeitura de Aquidauana encerra a temporada 2023 com título se campeão da Copa dos Campeões e, agora, o bi-campeonato da Copa Assomasul.



O prefeito Odilon Ribeiro esteve ao longo do sábado nos jogos, ao se pronunciar agradeceu ao público, visitantes e aos prefeitos presentes e autoridades presentes no evento. “Parabéns Assomasul pelo evento, foi um sucesso. Parabéns, Aquidauana pela vitória! Parabéns aos nossos servidores desportistas!”, finalizou o prefeito Odilon.



“Esse título é resultado de muito trabalho, dedicação e treino. A gente não desiste porque temos um prefeito e uma gestão que nos incentiva e não mede esforços para gente poder treinar e se preparar. Esse título dedicamos às nossas famílias, torcida e a todos os colegas de trabalho”, comentou o técnico de Aquidauana, o educador físico Mauro César Gamarra.



Somando a torcida de Aquidauana, fizeram-se presentes os vereadores do município: Nilson Pontim (presidente do Legislativo), Wezer Lucarelli (líder do prefeito), Éverton Romero, Clériton Alvarenga e Valter Neves, além de secretários municipais de Aquidauana, prefeitos Valdir Junior (Nioaque), André Nezzi (Caarapó), Reinaldo Pitti (Bela Vista) e Valdomiro Sobrinho (Mundo Novo) e vereadores das cidades participantes.



Na Copa Assomasul de 2023, foram mais de 140 jogos e a rede do gol balançou 651 vezes. Lembrando que a competição tem por objetivo promover a integração entre os servidores públicos dos municípios filiados a entidade de esporte, além de, possibilitar a união entre os prefeitos, reforçando o municipalismo estadual.

