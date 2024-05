Aquidauana se une em solidariedade às famílias gaúchas afetadas pelas enchentes

Prefeitura de Canoas

A Prefeitura de Aquidauana lançou uma campanha de arrecadação de donativos em prol das famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Diante do sofrimento e das necessidades emergenciais enfrentadas pelas comunidades gaúchas, a gestão municipal não hesitou em agir, mobilizando-se para oferecer apoio e ajuda humanitária.



O prefeito Odilon Ribeiro enfatizou a importância da solidariedade neste momento difícil e destacou que a Prefeitura não poderia ficar de braços cruzados diante da situação enfrentada pelas famílias gaúchas. A iniciativa conta com o empenho da primeira-dama Maria Eliza e toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, que serão responsáveis pela triagem e organização dos donativos para envio ao Rio Grande do Sul.



Além de um gesto de solidariedade, a campanha representa um ato de compaixão para com as famílias que perderam tudo devido às enchentes. Consciente de seu papel social e de utilidade pública, a Prefeitura solicita a colaboração de todos os cidadãos e veículos de comunicação na divulgação e participação ativa na campanha.



As doações podem incluir alimentos não perecíveis, kits de higiene e limpeza, água potável, fraldas descartáveis, ração para cães e gatos, além de leite em pó. Todos os pontos de coleta estão localizados em escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) e na Secretaria de Assistência Social, facilitando o acesso e a contribuição da comunidade.



Aquidauana mostra, mais uma vez, sua solidariedade e união em momentos de adversidade, demonstrando que juntos podemos fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.