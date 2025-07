Aquidauana sedia 14ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A 14ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana (JOPOIN) começa nesta quinta-feira (24) e segue até sábado (26), na Aldeia Ipegue. Promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Educação, o evento reúne atletas indígenas de 12 aldeias do município em competições esportivas e atividades culturais.



Participam desta edição as aldeias Água Branca, Associação Indígena Txane, Bananal, Buritizinho, Colônia Nova, Cruzeiro, Distrito de Taunay, Imbirussu, Ipegue, Lagoinha, Limão Verde e Morrinho. A cerimônia de abertura está marcada para as 19h30, com presença de autoridades, lideranças indígenas e representantes das comunidades participantes.



As disputas serão realizadas nos naipes masculino e feminino, nas modalidades de voleibol, futsal, futebol de campo, futebol society, além de provas tradicionais como arco e flecha, lança e cabo da paz. A programação inclui também o concurso Miss e Mister JOPOIN 2025, valorizando a representatividade e a identidade cultural dos povos indígenas locais.



A premiação prevê medalhas para os atletas classificados em primeiro e segundo lugares, e troféus para os três primeiros colocados na classificação geral das aldeias.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do evento para o município. “O JOPOIN representa a valorização da cultura indígena e o incentivo à prática esportiva, reconhecendo o papel histórico e social das comunidades indígenas na formação de Aquidauana”, afirmou.

