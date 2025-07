Aquidauana sedia 1º Torneio de Pesca Viva Pantanal

AGECOM

Promovido pelo Instituto Viva Pantanal, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, o evento traz uma programação diversificada com atividades ao ar livre, torneio de pesca, feira gastronômica, atrações musicais e ações de educação ambiental.

A cidade de Aquidauana será palco, nesta quinta e sexta-feira (18 e 19), do 1º Torneio de Pesca Esportiva Viva Pantanal, iniciativa que celebra a pesca esportiva, a cultura regional e o turismo sustentável no coração do Pantanal sul-mato-grossense.

A abertura acontece nesta quinta-feira (18), das 12h às 18h, no Parque Natural da Lagoa Comprida, com entrega de kits aos participantes, torneio de arremesso com a presença da consagrada Família Nakamura, embaixadora da ação, e apresentação musical. O público também poderá visitar a Feira Municipal com produtos artesanais e culinária local.

Na sexta-feira (19), a competição de pesca será realizada no Itaju Eco Hotel, com largada oficial às 7h30 e término às 16h. A premiação ocorre no fim da tarde, acompanhada por festival gastronômico com comitivas pantaneiras e atrações culturais.

O evento conta ainda com a participação da influenciadora Gabriela Brasil, referência na pesca esportiva, e busca posicionar Aquidauana como destino nacional de ecoturismo e pesca sustentável.

“Esse torneio é mais que uma competição, é uma celebração da nossa identidade pantaneira. Um marco para o turismo ecológico da nossa cidade”, destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

Já a presidente do Instituto Viva Pantanal, Tati Scaff, reforça o convite à comunidade: “É um momento especial para integrar esporte, meio ambiente e cultura local. Convidamos todos para viver o Pantanal com respeito e emoção”.

