Aquidauana sedia 1º Torneio Viva Pantanal

Nos dias 18 e 19 de julho, Aquidauana sediará a 1ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Viva Pantanal. O evento é promovido pelo Instituto Viva Pantanal.

O torneio será realizado em duas etapas: no dia 18 de julho, o evento acontece no Parque da Lagoa Comprida, com a entrega dos kits, apresentações culturais e um campeonato de arremesso; já no dia 19, a competição de pesca esportiva será realizada no Eco Hotel Itajú, em Aquidauana.

Na manhã desta terça-feira, 29, para tratar da parceria entre o Instituto Viva Pantanal e a prefeitura, aconteceu uma reunião entre o prefeito Mauro do Atlântico, a empresária e presidente do Instituto Viva Pantanal - Tati Scaff e o biólogo e produtor audiovisual - Luiz Felipe Pereira Mendes, o vereador Renato Bossay e os secretários municipais Marluce Luglio (Administração), Youssef Saliba (Cultura e Turismo), Humberto Torres (Meio Ambiente) e Wellington Moresco (Esportes).

A organizadora do evento - Tati Scaff, destacou que o objetivo é oferecer uma experiência única no Portal do Pantanal, onde os participantes poderão apreciar as belíssimas paisagens e a rica biodiversidade da região, enquanto conhecem a cidade e desfrutam de um final de semana em família. “Tudo isso gera fluxo de turistas, movimentação cultural, econômica e renda para a cidade”, afirmou Tati Scaff.

“Estamos muito entusiasmados com a realização do Torneio de Pesca Esportiva Viva Pantanal, aqui em Aquidauana. Esse evento é uma grande oportunidade de valorizar nosso potencial turístico, movimentar a economia local e mostrar as belezas do nosso Pantanal para o Brasil”, disse o prefeito Mauro do Atlântico.

Originalmente planejado para o ano passado, o Torneio de Pesca Esportiva foi adiado devido às queimadas e à seca na região. Agora, com a nova data definida para julho, as expectativas são altas para o sucesso do evento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

*As informações são Prefeitura Municipal de Aquidauana

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!