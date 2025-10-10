Aquidauana sedia 2º Encontro dos Agricultores Indígenas de MS

Arquivo/ O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana recebe neste sábado (11) o 2º Encontro dos Agricultores Indígenas de Mato Grosso do Sul, evento que reúne lideranças, agricultores e representantes das comunidades indígenas do estado. O encontro será realizado no Sinprecam, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, nº 354, bairro Serraria, a partir das 8h.



A programação inclui a apresentação de narrativas e fragmentos históricos do povo Terena, seguida de debates sobre agricultura e o fortalecimento das comunidades indígenas. O evento é promovido pelo Fórum dos Conselhos de Agricultura de Mato Grosso do Sul (Focams), em parceria com a Associação Txané, e busca fomentar o diálogo sobre práticas produtivas sustentáveis e a valorização dos saberes tradicionais.



Entre os temas abordados estão aspectos da organização social e clânica dos Terenas, as trajetórias históricas e territoriais do povo Txané, os impactos da colonização e da Guerra do Paraguai, além da preservação da língua, cultura e espiritualidade indígena.



Também serão discutidos elementos relacionados à medicina tradicional, conhecimento ambiental e práticas agrícolas ancestrais, que continuam presentes nas comunidades do estado.



O encontro busca integrar experiências entre os povos indígenas e instituições públicas e privadas, ampliando o debate sobre políticas de fortalecimento da agricultura familiar e o papel das comunidades originárias na preservação ambiental e cultural de Mato Grosso do Sul.

