Acessibilidade

10 de Outubro de 2025 • 12:03

Buscar

Últimas notícias
X
Povos originários

Aquidauana sedia 2º Encontro dos Agricultores Indígenas de MS

O encontro será realizado nestano Sinprecam, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, nº 354, bairro Serraria, a partir das 8h

Da redação

Publicado em 10/10/2025 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo/ O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana recebe neste sábado (11) o 2º Encontro dos Agricultores Indígenas de Mato Grosso do Sul, evento que reúne lideranças, agricultores e representantes das comunidades indígenas do estado. O encontro será realizado no Sinprecam, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, nº 354, bairro Serraria, a partir das 8h.

A programação inclui a apresentação de narrativas e fragmentos históricos do povo Terena, seguida de debates sobre agricultura e o fortalecimento das comunidades indígenas. O evento é promovido pelo Fórum dos Conselhos de Agricultura de Mato Grosso do Sul (Focams), em parceria com a Associação Txané, e busca fomentar o diálogo sobre práticas produtivas sustentáveis e a valorização dos saberes tradicionais.

Entre os temas abordados estão aspectos da organização social e clânica dos Terenas, as trajetórias históricas e territoriais do povo Txané, os impactos da colonização e da Guerra do Paraguai, além da preservação da língua, cultura e espiritualidade indígena.

Também serão discutidos elementos relacionados à medicina tradicional, conhecimento ambiental e práticas agrícolas ancestrais, que continuam presentes nas comunidades do estado.

O encontro busca integrar experiências entre os povos indígenas e instituições públicas e privadas, ampliando o debate sobre políticas de fortalecimento da agricultura familiar e o papel das comunidades originárias na preservação ambiental e cultural de Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana terá sexta-feira com temperaturas de até 37°C

• Startup da UEMS de Aquidauana conquista o Prêmio FINEP de Inovação

• Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quinta-feira

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Pesquisa

Projeto PACKSEED é destaque na FeciAQ e garante vaga na Mostratec

Pesquisa

Projeto PACKSEED é destaque na FeciAQ e garante vaga na Mostratec

Educação

AMICÃO é premiado na Feciaq como melhor projeto de Impacto Socioambiental

Startup da UEMS de Aquidauana conquista o Prêmio FINEP de Inovação

Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana terá quinta-feira com tempo estável e temperatura de até 36 °C

Clima

Aquidauana terá quinta-feira com tempo estável e temperatura de até 36 °C

Publicidade

Pesquisa

CEJAR: Projeto sobre abelhas vence feira científica e garante a Febrace

ÚLTIMAS

Economia

Pesquisa do Procon-MS revela variação de até 100% no preço dos brinquedos

A lista contempla 75 itens, incluindo bonecos, jogos e massas de modelar

Saúde

Mato Grosso do Sul vai receber novo lote de antídoto contra metanol

É a primeira remessa desse antídoto a chegar ao país

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo