14 de Outubro de 2025 • 12:52

Turismo

Aquidauana sedia capacitação nacional em ecoturismo e turismo de aventura

A atividade será realizada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, entre os dias 20 e 22 de outubro,

Da redação

Publicado em 14/10/2025 às 10:59

Unidade UEMS / Divulgação UEMS

O município de Aquidauana será sede do ABETA Conecta, evento voltado à capacitação técnica em Ecoturismo e Turismo de Aventura. A atividade será realizada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), entre os dias 20 e 22 de outubro, com inscrições abertas e vagas limitadas.

O evento é destinado a especialistas, operadores turísticos, condutores, gestores públicos e privados, além de representantes de áreas naturais e meios de hospedagem. As inscrições podem ser feitas pelo link: Formulário de inscrição

O Abeta Conecta é uma iniciativa da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e tem como objetivo qualificar e integrar os destinos turísticos regionais, promovendo boas práticas de segurança, sustentabilidade e gestão responsável no turismo de natureza.

Durante três dias de programação, os participantes terão acesso a palestras, oficinas técnicas, estudos de caso e atividades práticas, com temas como formalização e desenvolvimento do turismo de natureza, gestão de riscos, boas práticas ESG, marketing digital, comunicação, associativismo e fortalecimento de negócios locais.

A realização é da IGR Visit Pantanal e IGR Bonito–Serra da Bodoquena, em parceria com a UEMS e a Fundtur/MS, e conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Meio Ambiente.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, sediar o evento representa uma oportunidade de capacitação e fortalecimento do turismo regional.

