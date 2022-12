Aquidauana sedia Encontro dos Povos Indígenas do Pantanal de MS

Salão Paroquial da Igreja Matriz / (Foto: Divulgação)

Comunidades indígenas das etnias Terena, Kinikinau, Ofayé, Guató e Kadiweu estão reunidas no Encontro dos Povos Indígenas do Pantanal de Mato Grosso do Sul. O debate acontece nesta terça-feira (27), sediado no salão Paroquial da Igreja Matriz de Aquidauana.

Comunidade debate a retomada, reorganização de base, desafios e perspectivas sobre temas atuais dos direitos indígenas no Brasil. O encontro traz na programação diversas discussões, dentre elas, as temáticas relacionadas às políticas públicas para a comunidade indígena e a representação indígenas na transição do novo governo federal e estadual.

A Prefeitura de Aquidauana está apoiando o encontro, tem a participação do coordenador municipal de assuntos indígenas - Edvaldo Félix. O evento que iniciou pela manhã e terminará ao final da tarde.