26 de Dezembro de 2025 • 14:26

Esporte

Aquidauana sedia etapa final do Circuito Unimed de Vôlei de Praia 2025

O evento foi realizado na Arena Portal do Pantanal Beach e reuniu atletas, familiares e integrantes da comunidade esportiva

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 10:52

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana sediou nos dias 19 e 20 de dezembro a 5ª e última etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia, encerrando a temporada 2025 da competição. O evento foi realizado na Arena Portal do Pantanal Beach e reuniu atletas, familiares e integrantes da comunidade esportiva.

As partidas aconteceram nos naipes masculino e feminino e definiram os campeões da etapa e do circuito. O Circuito Unimed contou com cinco etapas ao longo do ano, envolvendo duplas locais e regionais.

O circuito tem como objetivo incentivar a prática esportiva, ampliar a participação na modalidade, fortalecer o vôlei de praia no município e promover a integração entre atletas e a comunidade. Ao final da etapa, foram realizados sorteios de brindes para o público presente.

Resultados da 5ª etapa

Feminino
1º lugar: Mylena e Karol
2º lugar: Maju e Roberta
3º lugar: Ana Alice e Emanuelle

Masculino
1º lugar: José e Efrain
2º lugar: Edmilson e Gamarra
3º lugar: Amarilha e Karvalho

Com os resultados da etapa final, a dupla Mylena e Karol conquistou o título do Circuito 2025 no naipe feminino, somando 30 pontos. No naipe masculino, a dupla Edmilson e Gamarra encerrou a competição como campeã geral, com 26 pontos acumulados.

Além de troféus e medalhas, as duplas campeãs de cada naipe receberam kits esportivos, oferecidos pela Unimed, como parte da premiação.

O Circuito Unimed de Vôlei de Praia foi realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Aquidauana, com apoio do Sistema OCB/MS, Unimed Aquidauana, Unimed Federação de Mato Grosso do Sul e da Arena Portal do Pantanal Beach.

