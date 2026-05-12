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Pantanal Tech 2026

Aquidauana sedia maior encontro de inovação e sustentabilidade do bioma de 3 a 7 de julho

Evento gratuito terá atrações culturais, tecnologia, esporte, gastronomia, cavalgada, corrida pedestre e serviços à população

Da redação

Publicado em 12/05/2026 às 08:03

Atualizado em 12/05/2026 às 08:08

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Na segunda-feira (11), o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado de secretários municipais, recebeu o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana se prepara para receber o Pantanal Tech 2026, o maior encontro de inovação, tecnologia e produção sustentável do Pantanal. O evento acontecerá de 3 a 7 de julho, com entrada gratuita, e oferecerá uma programação diversificada que inclui atrações culturais, tecnologia, esporte, turismo, gastronomia, cavalgada, corrida pedestre e serviços gratuitos à população.

Na segunda-feira (11), o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado de secretários municipais, recebeu o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, e a equipe da gerência local da instituição para alinhar o apoio institucional da Prefeitura à realização da 3ª edição do evento. O Pantanal Tech reúne inovação, sustentabilidade, negócios e oportunidades, fortalecendo Aquidauana como referência regional no desenvolvimento do Bioma Pantanal.

A cada edição, o Pantanal Tech MS evolui e cresce, fazendo ajustes para atender a novas demandas. Na edição de 2026, as principais mudanças na estrutura serão a concentração de todos os expositores em pavilhões, sem estandes avulsos, e a redefinição do uso da Arena Paxixi. A definição da planta do evento e da estrutura que será montada leva em consideração uma série de fatores, sempre com o objetivo de proporcionar uma excelente experiência aos participantes.

O Pantanal Tech 2026 é uma oportunidade para empresários, produtores rurais, estudantes e a comunidade em geral se atualizarem sobre as tendências do agronegócio sustentável, da tecnologia aplicada ao campo e das práticas de preservação do bioma. A programação completa será divulgada nos próximos dias no site oficial do evento: pantanaltechms.com.br. A Prefeitura de Aquidauana convida toda a população a participar.

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