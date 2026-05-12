Aquidauana sedia maior encontro de inovação e sustentabilidade do bioma de 3 a 7 de julho

Na segunda-feira (11), o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado de secretários municipais, recebeu o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana se prepara para receber o Pantanal Tech 2026, o maior encontro de inovação, tecnologia e produção sustentável do Pantanal. O evento acontecerá de 3 a 7 de julho, com entrada gratuita, e oferecerá uma programação diversificada que inclui atrações culturais, tecnologia, esporte, turismo, gastronomia, cavalgada, corrida pedestre e serviços gratuitos à população.

Na segunda-feira (11), o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado de secretários municipais, recebeu o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, e a equipe da gerência local da instituição para alinhar o apoio institucional da Prefeitura à realização da 3ª edição do evento. O Pantanal Tech reúne inovação, sustentabilidade, negócios e oportunidades, fortalecendo Aquidauana como referência regional no desenvolvimento do Bioma Pantanal.

A cada edição, o Pantanal Tech MS evolui e cresce, fazendo ajustes para atender a novas demandas. Na edição de 2026, as principais mudanças na estrutura serão a concentração de todos os expositores em pavilhões, sem estandes avulsos, e a redefinição do uso da Arena Paxixi. A definição da planta do evento e da estrutura que será montada leva em consideração uma série de fatores, sempre com o objetivo de proporcionar uma excelente experiência aos participantes.

O Pantanal Tech 2026 é uma oportunidade para empresários, produtores rurais, estudantes e a comunidade em geral se atualizarem sobre as tendências do agronegócio sustentável, da tecnologia aplicada ao campo e das práticas de preservação do bioma. A programação completa será divulgada nos próximos dias no site oficial do evento: pantanaltechms.com.br. A Prefeitura de Aquidauana convida toda a população a participar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!