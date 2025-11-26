Aquidauana sedia Oficina Participa + para fortalecer conselhos de saúde

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana sediou, na segunda e terça-feira (25 e 26), a Oficina Participa +, atividade voltada ao fortalecimento da participação social e à qualificação dos conselhos municipais de saúde. O encontro foi realizado no Hotel Fênix, em Anastácio, e reuniu representantes de diversos municípios da região.



O Participa + é um projeto do Conselho Nacional de Saúde (CNS), desenvolvido pela Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle Social e executado pelo Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP). A iniciativa conta com cooperação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e apoio do Ministério da Saúde.



O objetivo do projeto é ampliar a participação social no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de ações formativas destinadas a conselheiros municipais de saúde e lideranças de movimentos sociais. A formação foi conduzida por Pedro Cruz, do CEAP, e por Ada Maria Venturini, representante do Conselho Estadual de Saúde e da Comissão de Educação Permanente.



Segundo Pedro Cruz, o projeto busca alcançar regiões onde atividades formativas não são ofertadas de forma contínua, incluindo municípios distantes dos centros urbanos e grupos com menor presença nos espaços de controle social, como juventudes, povos indígenas e quilombolas.



A oficina foi organizada em duas etapas: uma aula virtual de quatro horas, realizada cerca de duas semanas antes do encontro presencial, e a etapa presencial, distribuída ao longo dos dois dias. No período, foram discutidos temas relacionados ao conceito ampliado de saúde, histórico das políticas públicas do setor, princípios e diretrizes do SUS e experiências de Educação Permanente no controle social.



A programação incluiu dinâmicas de grupo, momentos de diálogo, análise de situações reais enfrentadas pelos conselhos de saúde e construção coletiva de estratégias para aprimorar a atuação dos conselheiros em seus municípios.



Participaram da oficina representantes dos municípios de Terenos, Bela Vista, Rochedo, Aquidauana, Miranda, Caracol, Bodoquena, Porto Murtinho, Bonito, Corumbá, Campo Grande, Ladário e Anastácio.



A coordenadora de Planejamento da SESAU, Clery Arcas, destacou que a realização da oficina no município contribui para o fortalecimento do debate e da participação social em saúde. A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, afirmou que preparar os conselhos é uma etapa importante para o aprimoramento da gestão e para a consolidação do SUS nos territórios.

