Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 17:10

Buscar

Últimas notícias
X
Capacitação

Aquidauana sedia Oficina Participa + para fortalecer conselhos de saúde

O encontro foi realizado no Hotel Fênix, em Anastácio, e reuniu representantes de diversos municípios da região

Da redação

Publicado em 26/11/2025 às 11:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana sediou, na segunda e terça-feira (25 e 26), a Oficina Participa +, atividade voltada ao fortalecimento da participação social e à qualificação dos conselhos municipais de saúde. O encontro foi realizado no Hotel Fênix, em Anastácio, e reuniu representantes de diversos municípios da região.

O Participa + é um projeto do Conselho Nacional de Saúde (CNS), desenvolvido pela Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle Social e executado pelo Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP). A iniciativa conta com cooperação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e apoio do Ministério da Saúde.

O objetivo do projeto é ampliar a participação social no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de ações formativas destinadas a conselheiros municipais de saúde e lideranças de movimentos sociais. A formação foi conduzida por Pedro Cruz, do CEAP, e por Ada Maria Venturini, representante do Conselho Estadual de Saúde e da Comissão de Educação Permanente.

Segundo Pedro Cruz, o projeto busca alcançar regiões onde atividades formativas não são ofertadas de forma contínua, incluindo municípios distantes dos centros urbanos e grupos com menor presença nos espaços de controle social, como juventudes, povos indígenas e quilombolas.

A oficina foi organizada em duas etapas: uma aula virtual de quatro horas, realizada cerca de duas semanas antes do encontro presencial, e a etapa presencial, distribuída ao longo dos dois dias. No período, foram discutidos temas relacionados ao conceito ampliado de saúde, histórico das políticas públicas do setor, princípios e diretrizes do SUS e experiências de Educação Permanente no controle social.

A programação incluiu dinâmicas de grupo, momentos de diálogo, análise de situações reais enfrentadas pelos conselhos de saúde e construção coletiva de estratégias para aprimorar a atuação dos conselheiros em seus municípios.

Participaram da oficina representantes dos municípios de Terenos, Bela Vista, Rochedo, Aquidauana, Miranda, Caracol, Bodoquena, Porto Murtinho, Bonito, Corumbá, Campo Grande, Ladário e Anastácio.

A coordenadora de Planejamento da SESAU, Clery Arcas, destacou que a realização da oficina no município contribui para o fortalecimento do debate e da participação social em saúde. A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, afirmou que preparar os conselhos é uma etapa importante para o aprimoramento da gestão e para a consolidação do SUS nos territórios.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta-feira

• Aquidauana terá quarta-feira de calor intenso e tempo firme

• Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta terça-feira

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Aquidauana terá terça-feira quente e sem previsão de chuva

Socorro

Bombeiros aplicam manobra para retirar mola de boca de criança em Aquidauana

Cultura

Banda de Aquidauana vence campeonato brasileiro em São Paulo

Homem morre após ser atacado durante a madrugada no Centro de Aquidauana

Motociclista fica ferido em queda na estrada do Pequi em Aquidauana

Ciclista fica ferida após batida entre bicicleta elétrica e carro em Aquidauana

Aquidauana

Polícia apreende drogas e identifica adolescente namorada de traficante

Publicidade

Violência

Homem morre após ser atacado durante a madrugada no Centro de Aquidauana

ÚLTIMAS

Trânsito

Mortes com motos disparam e já chegam a 40% das vítimas no trânsito

Estudo do Ipea alerta para avanço da mortalidade e riscos na regulamentação do mototáxi

Polícia

Jovem condenado por abusos é preso em MS por pornografia infantil

Acusado já havia sido indiciado por crimes contra adolescentes no Estado de SP

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo