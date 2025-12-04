Aquidauana sedia reunião técnica sobre novo programa federal para especialistas

Durante a reunião, foram abordados pontos técnicos como fluxos assistenciais, auditoria, faturamento, financiamento, prestação de contas e articulação com a RUE para garantir a continuidade do cuidado / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau) de Aquidauana recebeu, na manhã desta quarta-feira (4), a visita do coordenador de Projetos Estratégicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Alessandro Pinho. O encontro teve como objetivo alinhar as diretrizes da nova Política Nacional de Atenção Especializada, com foco no Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), iniciativa do Governo Federal para ampliar o atendimento em saúde especializada.

Além do PMAE, foram discutidas as orientações referentes à Rede de Urgência e Emergência (RUE), visando fortalecer a integração regional entre os serviços de urgência e a atenção especializada. Durante a reunião, foram abordados pontos técnicos como fluxos assistenciais, auditoria, faturamento, financiamento, prestação de contas e articulação com a RUE para garantir a continuidade do cuidado.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, destacou a relevância do alinhamento técnico. “É uma grande responsabilidade e também uma oportunidade fortalecer a organização da atenção especializada em toda a região. Com o PMAE, conseguiremos ampliar o acesso, qualificar os serviços e garantir que a população dos 12 municípios seja atendida com mais eficiência e segurança”, afirmou.

Aquidauana foi designada como município coordenador do PMAE na Região do Baixo Pantanal, assumindo um papel estratégico de apoio, monitoramento e orientação aos outros 11 municípios que integram o território, tanto na atenção especializada quanto nas questões relacionadas ao financiamento e execução dos serviços.

Participaram da reunião representantes dos setores de Auditoria, Planejamento, Atenção Especializada e do Núcleo de Gestão do Cuidado da Sesau de Aquidauana. A iniciativa reforça o papel do município como articulador regional em saúde e busca otimizar o acesso da população a consultas e procedimentos especializados, reduzindo filas e melhorando a qualidade do atendimento.

