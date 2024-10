Aquidauana sedia segunda edição da Expo Educa Empreende

Divulgação

Começa hoje (30), a segunda edição da Expo Educa Empreende, feira organizada por alunos do curso de Administração de Aquidauana. A programação segue até o dia 1º de novembro.



O evento, que acontece na Rua José Bonifácio, 595, no Bairro Alto, no espaço do Cejar, apresenta uma oportunidade única para quem deseja mergulhar no mundo do empreendedorismo.



Com a participação de estudantes e profissionais, a Expo Educa Empreende oferece uma plataforma para transformar ideias em negócios reais, além de promover networking e o desenvolvimento de habilidades empresariais.



Com o tema de transformar teoria em prática, os alunos do curso de Administração demonstram na feira como os conceitos acadêmicos podem ser aplicados no mercado.



“Este evento é mais que uma vitrine; ele mostra como a educação e o empreendedorismo andam lado a lado, gerando impacto positivo para a comunidade”, comenta um dos organizadores.



A programação desta segunda edição inclui estandes interativos, onde os visitantes poderão conhecer projetos inovadores, e sessões de networking para quem busca expandir suas conexões no mundo dos negócios.



No dia 31 de outubro, a partir das 19h, a qualificação profissional em Administração terá um destaque especial, com apresentações que reforçam a importância de práticas empreendedoras no desenvolvimento da economia local.



Um espaço para o Futuro do empreendedorismo local



O evento se consolida como um importante marco no calendário de Aquidauana, mostrando o papel dos jovens na construção de um futuro promissor para o município. A Expo Educa Empreende reúne empresários locais, estudantes e a comunidade em geral, promovendo a troca de ideias e inspirando futuros empreendedores.



“Queremos que a Expo Educa Empreende seja o ponto de partida para novos negócios que façam a diferença na nossa região”, afirma um dos organizadores, convidando a população a participar.



Se você busca desenvolver suas habilidades, conhecer novas ideias e conectar-se com pessoas apaixonadas pelo empreendedorismo, a segunda edição da Expo Educa Empreende é o evento ideal.



Não perca essa oportunidade de ver como a educação pode transformar sonhos em realidade e projetos em grandes empreendimentos.



Confira a programação completa: