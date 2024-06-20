Aquidauana sedia seletiva estadual de Handebol dos Jogos Escolares Brasileiros

Ginásio Poliesportivo de Aquidauana / Divulgação

Os eventos esportivos escolares começam com tudo em Aquidauana! O ginásio poliesportivo vai sediar neste sábado, dia 24, a seletiva estadual para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) de handebol, naipes masculino e feminino.



Os jogos serão disputados no Ginásio Poliesportivo José Campelo, com início às 14 horas no sábado (24), envolvendo alunos-atletas das categorias ano base 2008, 2009 e 2010.



A competição é realizada pela Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul (FEEMS), com apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). Ao todo, participam cinco equipes, sendo três masculinas e duas femininas, representando os municípios de Aquidauana, Amambai, Chapadão do Sul e Caarapó.



No masculino, disputam a seletiva as equipes da E.E. Profª. Dóris Mendes Trindade/Associação Aquidauanense de Handebol (Aquidauana), E.E. Dr. Fernando Corrêa da Costa (Amambai) e E.E. Jorge Amado (Chapadão do Sul). Já no feminino, participam as equipes da E.E Profª. Dóris Mendes Trindade (Aquidauana) e da E.E. Frei João Damasceno (Caarapó).



Os confrontos serão realizados em sistema de rodízio simples e, assim, a equipe que somar mais vitórias será declarada campeã. Ao final das partidas, acontecerá a premiação das equipes vencedoras, prevista para às 20 horas no sábado, 24/01, no poliesportivo.



Somente as equipes campeãs do masculino e do feminino garantirão vaga para representar o Estado de Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros, que neste ano acontecerão entre os dias 21 e 28 de fevereiro, na cidade de Aracaju (Sergipe).



“A expectativa é a melhor possível, pois a gente já vem trabalhando as equipes desde o dia 05 de janeiro, sem dizer que fomos até meados de dezembro treinando. Estamos todos animados e motivados para entrar na quadra e buscar esse resultado para nossa cidade”, afirmou o Prof. Cristio Duarte, treinador das equipes, junto com a comissão de professores: Luiz Maique M. de Freitas, Paola Maidana e Mateus Cardoso.



A seletiva estadual é uma realização da FEEMS – Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), contando com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.



“O esporte escolar volta com tudo em 2026 e já vamos iniciar sediando uma competição de peso e que Aquidauana é reconhecida como celeiro de atletas, que é o handebol. Esperamos a todos no sábado para participar desse evento e torcer pelas equipes da nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino.