Aquidauana sediará 1ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Viva Pantanal

O Instituto Viva Pantanal está organizando a 1ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Viva Pantanal, que acontecerá nos dias 18 e 19 de julho, em Aquidauana.

Buscando a parceria para a realização e organização do evento, a empresária e presidente do Instituto Viva Pantanal, Tati Scaff se reuniu hoje, 28, com o prefeito Mauro do Atlântico para apresentação do evento e tratativas para a parceria institucional.

Também participaram da reunião, o vereador Renato Bossay e os secretários Youssef Saliba (Cultura e Turismo), Wellington Moresco (Esporte) e Alexandre Périco (Gestão Estratégica).

O torneio acontecerá em duas etapas, sendo dia 18/07 no Parque da Lagoa Comprida, com a entrega dos kits, apresentações culturais e campeonato de arremesso; já no dia 19/07, o evento continuará com a tão aguardada disputa de pesca esportiva no Eco Hotel Itajú, em Aquidauana/MS.

“Queremos proporcionar uma experiência enriquecedora no Portal do Pantanal, onde além das paisagens magníficas e da rica biodiversidade, os amantes da pesca esportiva poderão conhecer a cidade, trazer suas famílias para curtir um final de semana na nossa cidade. Tudo isso gera fluxo de pessoas, de turistas, movimentação cultural e econômica e renda para a cidade”, detalhou a organizadora, Tati Scaff.

Por sua vez, o prefeito Mauro do Atlântico parabenizou o Instituto Viva Pantanal pela idealização do evento e por se preocuparem em organizá-lo pensando na geração de oportunidades para que as pessoas daqui possam trabalhar e conseguir uma renda extra.

“Também parabenizo a Tati Scaff e toda sua equipe do Viva Pantanal por trabalharem focando na divulgação e na valorização do turismo local de forma sustentável, que para nós é um segmento em expansão e que vamos trabalhar muito para desenvolver e tornar uma matriz econômica da nossa cidade. Vamos olhar esse projeto do evento e dentro das nossas possibilidades enquanto prefeitura poderemos ser parceiros”, completou o prefeito Mauro.

O evento foi projetado para acontecer no ano passado, porém devido às queimadas e forte seca na região, o 1º Torneio de Pesca Esportiva, em Aquidauana precisou ser reagendado e, a nova data é 18 e 19 de julho.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana