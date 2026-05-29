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Desenvolvimento local

Aquidauana sediou segunda etapa de capacitação para agentes criativos da região

Evento reuniu artistas, artesãos e produtores culturais com exposição de produtos que serão apresentados no Pantanal Tech MS 2026

Da redação

Publicado em 29/05/2026 às 08:02

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O programa é fundamental para preparar os agentes criativos para grandes evento / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana fortaleceu a economia criativa com mais uma etapa de capacitação para artistas e empreendedores. O município sediou a segunda etapa do Programa de Desenvolvimento e Participação de Agentes Criativos em Eventos Regionais, reunindo artistas, artesãos, produtores culturais, expositores e empreendedores criativos de Aquidauana e região.

Durante o encontro, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre empreendedorismo, gestão de negócios, formalização, identidade cultural, precificação e posicionamento de mercado. Um dos destaques do evento foi a exposição dos produtos que serão apresentados pelos artesãos e empreendedores locais no Pantanal Tech MS 2026, demonstrando a criatividade, a diversidade cultural e o potencial econômico dos talentos de Aquidauana.

Dentre os presentes, estiveram a superintendente de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, e o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, além de representantes do Sebrae/MS, da UEMS, artesãos e artistas locais e demais parceiros.

O programa é fundamental para preparar os agentes criativos para grandes eventos, ampliar oportunidades de negócios, fortalecer marcas, gerar renda e valorizar a identidade cultural da região. Mais do que uma capacitação, é um investimento no talento e no desenvolvimento econômico de Aquidauana.

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