Aquidauana sediou segunda etapa de capacitação para agentes criativos da região

O programa é fundamental para preparar os agentes criativos para grandes evento / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana fortaleceu a economia criativa com mais uma etapa de capacitação para artistas e empreendedores. O município sediou a segunda etapa do Programa de Desenvolvimento e Participação de Agentes Criativos em Eventos Regionais, reunindo artistas, artesãos, produtores culturais, expositores e empreendedores criativos de Aquidauana e região.

Durante o encontro, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre empreendedorismo, gestão de negócios, formalização, identidade cultural, precificação e posicionamento de mercado. Um dos destaques do evento foi a exposição dos produtos que serão apresentados pelos artesãos e empreendedores locais no Pantanal Tech MS 2026, demonstrando a criatividade, a diversidade cultural e o potencial econômico dos talentos de Aquidauana.

Dentre os presentes, estiveram a superintendente de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, e o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, além de representantes do Sebrae/MS, da UEMS, artesãos e artistas locais e demais parceiros.

O programa é fundamental para preparar os agentes criativos para grandes eventos, ampliar oportunidades de negócios, fortalecer marcas, gerar renda e valorizar a identidade cultural da região. Mais do que uma capacitação, é um investimento no talento e no desenvolvimento econômico de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!