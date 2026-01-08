Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 12:55

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Aquidauana segue com tempo quente e chance de chuva nos próximos dias

Temperaturas elevadas e instabilidade no fim da tarde devem marcar os próximos dias

Redação

Publicado em 08/01/2026 às 07:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


Aquidauana deve registrar dias de calor predominante, com temperaturas elevadas e variação de nebulosidade. A previsão indica sol durante boa parte do dia, com aumento de nuvens principalmente no período da tarde.

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, típicas do verão, que podem ocorrer de forma rápida e localizada, acompanhadas por ventos moderados. As temperaturas máximas seguem acima dos 30 °C, mantendo a sensação de calor intenso.

A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e adotar cuidados básicos, como hidratação constante e atenção às mudanças repentinas nas condições climáticas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Melhorias

Aquidauana realiza serviços de limpeza e roçada no entorno da Lagoa Comprida

Clima

Quarta-feira deve ser de chuva e temperaturas mais amenas em Aquidauana

Acidente de trabalho

Bombeiros atendem homem que caiu de telhado durante trabalho no Arara Azul

Vítima de 49 anos sofreu queda de aproximadamente três metros e foi transportada ao hospital com dores na coluna e cabeça

Lei Maria da Penha

Polícia Civil prende homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Publicidade

Memória

Aquidauana se despede de Nilce Yolanda Andrade Quelho

ÚLTIMAS

Educação

Corumbá inicia pré-matrícula online para novos alunos da rede municipal a partir desta quinta

Cadastro será feito exclusivamente pelo site da prefeitura e terá etapas diferenciadas para alunos com deficiência e demais estudantes

Economia

Exportações de MS somam US$ 10,7 bilhões em 2025

Principal ativo de exportação sul-mato-grossense atualmente, a celulose puxou a alta nas vendas internacionais do Estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo