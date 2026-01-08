Aquidauana segue com tempo quente e chance de chuva nos próximos dias



Aquidauana deve registrar dias de calor predominante, com temperaturas elevadas e variação de nebulosidade. A previsão indica sol durante boa parte do dia, com aumento de nuvens principalmente no período da tarde.

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, típicas do verão, que podem ocorrer de forma rápida e localizada, acompanhadas por ventos moderados. As temperaturas máximas seguem acima dos 30 °C, mantendo a sensação de calor intenso.

A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e adotar cuidados básicos, como hidratação constante e atenção às mudanças repentinas nas condições climáticas.