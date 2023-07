Aquidauana sem preconceito representada no Miss Brasil Gay 2023 em MG

Um aquidauanense, que está na letra "G" da sigla LGBTQIA+ / Ronald Regis

A pandemia de covid-19 mexeu e mudou a vida de muita gente. Ficamos isolados, e nesses dias de distanciamento não houve silêncio e nem estagnação. As pessoas continuaram criativas, a produção em todos os sentidos existiu e as transformações permaneceram. Crianças nasceram, árvores floresceram e frutificaram e assim a vida continuou pulsando em meio a uma adversidade.

A prova disso está no “nascimento” de Nalanda Woman, uma drag queen, que recebe vida através do jovem, batizado Neuro Cabreira, 20 anos. Um aquidauanense, que está na letra “G” da sigla LGBTQIA+. No dia 19 de agosto, Nalanda estará disputando o Concurso Miss Brasil gay, 2023, pelo Estado do Mato Grosso do Sul, após conquistar esse título, em, 2022, representando sua cidade natal, Aquidauana. A drag também foi eleita Miss Aquidauana Gay.

Da Cidade de Aquidauana para o Palco Nacional: Nalanda Woman no Miss Brasil Gay 2023 - Foto: Arquivo Pessoal

O jovem, que durante a pandemia, desenvolveu vídeos de maquiagem, como forma de fazer o tempo passar, da mesma forma que milhares de pessoas, pelo mundo. Dessa “brincadeira” foi surgindo o maquiador e do maquiador, despertou em Neuro, a drag queen.

“A Nalanda surgiu pra mim no meio da pandemia, porque eu sempre gostei da maquiagem. Sempre tive envolvimento com arte, com cultura, com dança, e me despertou a vontade. Quero aprender maquiar, gosto, acho interessante, quero fazer curso, vou me profissionalizar. Quando eu estava fazendo curso começou a surgir as blogueiras na internet, eu comecei a pegar gosto comecei a me maquiar em casa. Aí veio a pandemia e eu comecei a ficar trancada dentro de casa. Naquela época não podia sair e eu comecei a me maquiar, me montar e me produzir em casa. Eu comecei a gravar vídeo pela internet. E logo que passou a pandemia, começaram me chamar para eventos porque gostaram do meu trabalho como maquiador e eu comecei a dar vida para Nalanda. Eu comecei a trabalhar com a Nalanda. Existe mais a Nalanda doque o Neuro Cabreira”.

Todo esse caminho também contou com incentivo da família, uma vez que Neuro tem uma irmã que é transsexual, que também já participou de concursos de Miss pela comunidade LGBTQIA+. Junto a isso tudo, os amigos também incentivaram o rapaz por ser a única transformista de Aquidauana. Assim, Nalandaa concorreu ao título de Aquidauana e um mês depois estava sendo coroada Miss Mato Grosso do Sul Gay.

Jovem Neuro Cabreira a Nalanda Woman: A Jornada da Drag Queen de Aquidauana - Foto: Arquivo Pessoal

O próximo backstage (nos bastidores) de Nalanda, acontece no dia 19 de agosto em Juiz de Fora, MG, num evento de projeção nacional que abre portas para muitas vencedoras, e onde drag queen será a primeira aquidauanense a representar a cidade e o MS. O Miss Brasil Gay 2023 é um acontecimento que leva uma produção impecável, onde as candidatas não deixam nada a dever a um concurso de moda e beleza com glamour, produção luxuosa, convidados especiais e total credibilidade.

Juiz de Fora, Minas Gerais, fazendo história LGBTQIA+ com muito requinte

Esse ano, a cidade mineira que se transforma na capital gay em agosto, estará realizando a 41ª Edição do Miss Brasil Gay 2023, um evento que, pela idade, dispensa apresentação e justificativas. Esse ano ele acontece no dia 19 de agosto no Terrazzo, o mais luxuoso espaço de eventos da cidade. A atração terá como convidada especial a cantora Lexa, além da drag queen de fama internacional Ícaro Kadoshi e Sheila Veríssimo, uma eterna Miss Gay (tipo Marta Rocha).

Nalanda Woman no Miss Brasil Gay - Foto: Arquivo Pessoal

O concurso conta com 27 candidatas, que terão seus comportamentos avaliados desde o início do concurso, numa espécie de pré-concurso. 10 semifinalistas e cinco finalistas, que serão avaliadas pela oratória. Cada finalista irá responder uma pergunta de cunho político-social e de atualidades. O evento que contribui de maneira positiva para a economia do município, no ano passado, segundo a organização, o orçamento de produção do Miss Brasil Gay passou de R$ 500 mil, e R$ 7 milhões foram gerados de renda para cidade, envolvendo turismo, comércio, etc. Para 2023 a perspectiva da organização é ultrapassar os R$ 7,5 milhões.

No Miss Brasil Gay 2023 são eleitos os mais belos transformistas do país, seguindo a principal regra do Miss Brasil Gay, que valida a participação de concorrentes do sexo masculino, sem intervenções cirúrgicas.

O caminho de uma miss apenas não começa no pisar de uma passarela. A estrada para que um jovem chegue até o concurso e saia dele vencedora, não deve ser muito fácil, frente às dificuldades geradas pela homofobia. Nalanda também já sentiu na pele o peso de ser excluída, por sua orientação sexual. Numa delas, a dona de uma butique, se recusou a vender roupas femininas para Neuro por considerá-lo homem e não concordar com a situação. Mas toda drag queen sabe que nasceu para brilhar e Nalanda Woman certamente será mais uma a colocar a cidade de Aquidauana e o Estado do Mato Grosso do Sul, em lugar de destaque e muito respeito através da comunidade LGBTQIA+.