Aquidauana será palco do 5° Encontro Estadual de Incentivo ao Trabalho Prisional

Divulgação/ internet/

No próximo dia 21 de novembro, às 18h30, o auditório da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, situada na Rua José Bonifácio, bairro Alto, será o cenário do Quinto Encontro Estadual de Incentivo ao Trabalho Prisional.

Durante o evento, serão abordados temas fundamentais relacionados ao trabalho prisional no sistema do Mato Grosso do Sul. Os participantes terão a oportunidade de receber informações abrangentes sobre o funcionamento do trabalho prisional, sua relevância na ressocialização dos detentos e as possibilidades de parcerias entre unidades prisionais e empresas privadas.

O encontro visa esclarecer como as empresas podem integrar a mão de obra prisional em seus processos, promovendo benefícios tanto para o sistema prisional quanto para o setor privado.

O evento busca fomentar a discussão e promover iniciativas que contribuam para a reintegração social por meio do trabalho prisional.