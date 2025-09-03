Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 08:48

JAMS

Aquidauana será sede da 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS

A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 5, às 18h, no Ginásio Poliesportivo José Campelo

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 08:17

Apoliana Sanches/ Arquivo Fundesporte

A cidade de Aquidauana será palco da segunda etapa regional dos JAMS (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul) entre os dias 5 e 7 de setembro. A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 5, às 18h, no Ginásio Poliesportivo José Campelo, em Aquidauana.

A competição reunirá cerca de 324 atletas, representando os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Corumbá e Jardim, nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o evento ganhou um novo formato em 2025. Pela primeira vez, os JAMS contam com seis fases regionais antes da etapa final, ampliando o calendário e garantindo maior participação de equipes da categoria adulta.

Antes, os jogos eram disputados em uma única fase, com número reduzido de vagas, o que limitava o acesso de diversos municípios. Agora, com a regionalização, cada etapa classifica seus campeões para a fase final, tornando o torneio mais democrático e representativo.

De acordo com o diretor-geral dos JAMS, Leandro Ferreira da Fonseca, também diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, a mudança fortalece a integração regional. “O novo formato aproxima os municípios e estimula uma rivalidade saudável. Em 2023, cada modalidade teve apenas oito equipes, o que deixou muitas cidades de fora. Agora, os campeões regionais garantem vaga na grande final”, destacou.

A fase decisiva dos JAMS 2025 contará com os campeões de cada regional, além da cidade-sede e de uma equipe representante de Campo Grande. As próximas etapas regionais serão realizadas em Paranaíba, Maracaju, Coxim e Naviraí. No total, 43 municípios estão inscritos nas disputas deste ano.

O boletim oficial da competição traz a programação completa, tabelas e resultados.

Boletim 1 - JAMS Aquidauana

A primeira etapa dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul, foi realizada em Ponta Porã entre os dias 15 e 17 de agosto nas modalidades de basquetebol, handebol, futsal e voleibol nas categorias masculino e feminino.

Classificados

Basquetebol feminino - Ponta Porã

Basquetebol masculino - Ponta Porã

Handebol feminino - Ponta Porã

Handebol masculino - Ponta Porã

Futsal feminino - Antônio João

Futsal masculino - Aral Moreira

Voleibol feminino - Ponta Porã

Voleibol masculino - Aral Moreira

Deixe a sua opinião

